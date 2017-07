Charles Dutoit achève son mandat à Verbier en apothéose

«Dutoit du monde», ainsi avions-nous surnommé Charles Dutoit il y a dix ans, alors qu’il venait de terminer son périple dans la totalité des pays de la planète. A 80 ans révolus, le chef d’orchestre né à Lausanne confirme cette épithète, tant on a l’impression, en le rencontrant, de voyager avec lui, d’être pris dans son tourbillon vagabond et insatiable. Il nous reçoit à son domicile de Verbier, quelques heures avant la répétition générale de son dernier concert en tant que directeur musical du Verbier Festival Orchestra. «Cette année, avec mes engagements, j’ai fait quatre fois le tour de la terre. Alors quand je suis ici, je travaille beaucoup avec l’orchestre, mais je sors très peu. Je profite de la tranquillité du chalet avec ma femme.»

A peine revenu d’Australie où il a dirigé Pelléas et Mélisande de Debussy, Charles Dutoit a repris ses quartiers dans la station valaisanne qu’il fréquente chaque été depuis 2009. Et en guise de cadeau d’adieu, le chef d’orchestre a désiré diriger Salomé de Richard Strauss, ce baiser voluptueux et funeste d’un opéra en fusion, qu’il a dirigé un peu partout dans le monde et qu’il offrira en première chinoise à Shanghai, l’année prochaine. «Salomé, je l’ai donnée dernièrement au Japon avec quasiment la même équipe de chanteurs. C’est ce qui m’a donné envie de la faire à Verbier. C’est une musique tout en nuances, en subtilité, en rubato permanent. Habituellement, pour le concert d’ouverture, j’avais cinq répétitions; j’en ai demandé neuf. Il faut du temps pour apprivoiser cette œuvre si difficile et surtout pour former un orchestre qui n’existait pas il y a quinze jours (ndlr: la moitié des musiciens sont nouveaux). Maintenant, l’orchestre est là, bien en place. C’est mon boulot de le préparer pour le concert d’ouverture et pour que les autres chefs puissent le modeler à leur guise ensuite.»

Programme copieux

Le Verbier Festival Orchestra a fort à faire cet été, puisque entre l’exécution de Salomé (le 21) et celle d’Elektra du même Richard Strauss avec Esa Pekka Salonen (le 27), il interprète la gigantesque 9e Symphonie de Mahler avec Daniel Harding en remplacement de Gianandrea Noseda (le 24). «Ils vont la sentir passer!», commente simplement Charles Dutoit, impressionné par la qualité de ces jeunes recrutés dans le monde entier. Puis il y aura encore, entre autres pièces maîtresses, Heldenleben de Strauss avec Antonio Pappano (le 3 août) et la 4e Symphonie de Tchaïkovski avec Mikhaïl Pletnev (le 6).

Très belles cordes

Avant de remplacer James Levine comme directeur musical à Verbier, Charles Dutoit avait emmené l’orchestre en tournées asiatique et américaine, entre 2003 et 2007. Il a pu apprécier sur la durée le modèle mis en place par Martin Eng­ström, le directeur du festival. «J’ai dirigé de nombreux orchestres de jeunes, en Chine, au Japon, en Argentine, poursuit le chef. Ici, le niveau est vraiment remarquable, en particulier les cordes cette année. Il varie un peu d’une édition à l’autre, selon la cueillette, mais globalement, il progresse constamment et les musiciens sont toujours plus jeunes!» Il apprécie particulièrement la qualité de l’encadrement apporté (depuis 18 ans!) par les coaches de l’orchestre du Metropolitan Opera de New York: 14 chefs de pupitres rodés au répertoire lyrique, qui font répéter les musiciens par sections, chaque matin pendant les deux premières semaines de juillet. Et le maestro d’insister: «Ce que j’essaie de faire passer, c’est de ne pas se satisfaire du succès d’un soir – même un mauvais orchestre peut faire un bon concert – mais d’élever le niveau général. Et sur ce point, je n’ai pas fait de compromis, jamais. Au final, même si le résultat sera différent d’avec un orchestre permanent, ces jeunes ont le niveau qui permet l’aventure.»

