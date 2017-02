Chouchou de Jennifer Lopez, Alvaro Soler veut enflammer Lausanne

Alvaro Soler (26 ans) aime beaucoup la Suisse et elle le lui rend bien. La semaine passée, il était invité à chanter lors de la remise des Swiss Music Awards et ses chansons trustent régulièrement les meilleures places des ventes. «Je viens de Barcelone, j’ai grandi au Japon et là je vis à Berlin», explique-t-il dans un anglais à l’accent… chantant. «Ces influences multiples me rapprochent de votre pays, où l’on parle quatre langues. On me répète souvent le contraire, mais je trouve les Suisses très ouverts d’esprit. C’est peut-être pour ça que j’ai du succès chez vous, comme dans d’autres pays où on ne parle pas l’espagnol, comme l’Arménie ou les Pays-Bas.»

Au-delà des hits de l'été

C’est peut-être aussi un certain besoin de chaleur. «Oh, mais je ne chante pas que des morceaux rapides. Je recherche avant tout à divertir et à m’amuser. J’ai bien plus de facettes que celle pour laquelle je suis plus connu: le mec des hits de l’été. C’est comme si on ne s’en tenait qu’à la couverture d’un livre sans même se donner la peine de l’ouvrir. J’imagine que c’est la société qui veut ça: on pense que vous êtes celui ou celle que vous êtes sur Facebook!»

Et cette Sofia, qui a confirmé le talent du chanteur et compositeur pour des morceaux qui font danser, comme son duo avec Jennifer Lopez, qui est-elle? «Justement, c’est un simple prénom! Cette chanson, qui a une mélodie bien plus joyeuse que ses paroles, parle d’une autre fille et je ne voulais pas qu’elle s’en rende compte. Je ne suis pas quelqu’un d’exceptionnel, mes paroles racontent des situations universelles.» (24 heures)