Dans «Salomé», Dutoit résiste au déluge de notes et de gouttes

Salomé (1905) et Elektra (1909) marquent la période la plus violente de la production lyrique de Richard Strauss. Le festival de Verbier avait déjà programmé ces deux titres en version de concert, en 2003 et 2011. La 24e édition pousse le défi encore plus loin en les alignant: à la Salomé dirigée vendredi par Charles Dutoit suivra l’Elektra d’Esa-Pekka Salonen (je 27). Les amateurs de tragédies sanglantes et d’orgies sonores sont servis!

L’ondoiement de la clarinette comme un serpent furtif pour toute ouverture: Richard Strauss campe ainsi son héroïne en quelques notes. «Salomé n’a jamais été aussi belle ce soir», chante Narraboth (Andrew Staples), amoureux désespéré de l’ensorcelante princesse de Judée. Mais Salomé (Gun-Brit Barkmin) n’a d’yeux que pour Jochanaan (Egils Silins, monumental), le prophète chrétien que son beau-père Hérode (Gerhard Siegel, repoussant et grotesque à souhait) tient prisonnier. Au cours de cette nuit maléfique, Narraboth se sera donné la mort, Salomé aura dansé pour Hérode contre l’avis de sa mère Hérodiade (truculente Jane Henschel) et demandé la tête de Jochanaan afin de pouvoir céder à son désir et embrasser la bouche du saint. Horrifié, Hérode la fait tuer.

Encadrée par cette distribution formidable, Gun-Brit Barkmin impressionne de bout en bout. La soprano cristalline n’a plus l’âge ni le physique du rôle, mais certainement la voix démesurée, dans le cri comme dans l’élan suraigu, et l’aplomb scénique. Charles Dutoit empoigne ce destin morbide, en décuplant les virtualités de l’immense orchestre du festival avec sa baguette incisive, et la souplesse intacte de son geste. Dans les minutes finales, le déluge de notes a été concurrencé par un déluge de gouttes. Malédiction? Que la structure protectrice de la salle des Combins annoncée par Martin Engström pour la 25e édition devienne réalité, c’est le seul désir qui vaille à Verbier! (24 heures)