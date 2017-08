Décès de Glen Campbell, légende de la country

La légende de la musique country Glen Campbell, interprète notamment de «Rhinestone Cowboy» et qui a vendu des millions d'albums au cours de sa longue carrière, est décédé à 81 ans, a annoncé sa famille mardi.

«C'est avec le coeur très lourd que nous annonçons le décès de notre cher mari, père, grand-père et légendaire chanteur et guitariste», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Campbell souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Le chanteur, habitué à figurer dans les classements des meilleures ventes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni dans les années 1960, avait publié en juin son dernier album, intitulé «Adios».

La grande dame de la country, Dolly Parton a rendu hommage à «l'une des plus grandes voix de tous les temps» sur Twitter. «Je t'aimerai toujours Glen !».

Glen Campbell was one of the greatest voices of all time. I will always love you, Glen! pic.twitter.com/LQFEWA42lF