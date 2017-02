Depardieu offre un bouquet de roses Barbara à Paris

Les flashes crépitaient, mardi, à l’entrée du théâtre parisien des Bouffes du Nord. Non, Gérard Depardieu n’a pas oublié d’emprunter l’entrée des artistes pour s’introduire dans la magnifique salle surannée où il chante depuis près d’une semaine son amie Barbara, décédée il y a vingt ans, avec qui il chanta Lily passion. C’est plutôt que ce spectacle, en duo avec Gérard Daguerre, dernier pianiste de la longue dame brune, attire du beau monde en cette soirée de la Saint-Valentin. Audrey Azoulay, pimpante ministre de la Culture, arbore des boucles aussi parfaites que son sourire, tandis que le vénérable acteur Jean Rochefort, plus prudent et goguenard, fait surtout attention à ne pas se prendre les pieds dans les marches. Affichant complet depuis longtemps, cet événement parisien où l’on repère encore, ce soir-là, la journaliste Léa Salamé, laisse par contre quelques fanatiques sans billet dans la rue.

A l’intérieur de cette salle aux allures de baptistère ancestral, idéale pour l’hommage à une morte, les élus s’assoient sur des sièges élimés, presque décharnés. La catacombe bruisse d’excitation car la soirée promet de croiser deux puissants mythes nationaux: la plus grande chanteuse française, aux ailes romantiques immenses, et le plus costaud comédien du pays qui, de Pialat à Poutine, a su mélanger les genres comme personne, entre brutalité poétique et errance politique. L’arrivée de Gérard sur scène magnétise l’attention et les projecteurs. Tout en noir, sa chemise XXL peinant à couvrir sa panse d’Obélix, le comédien brille pourtant du feu de sa peau pâle. Inflexions caractéristiques pour exprimer son refus des photos, qu’il serait «mal élevé» d’autoriser jusqu’à ses 70 ans. Les prompteurs s’allument. La salle suspend son souffle. Le grotesque va-t-il le disputer au sacré tant espéré?

«La beauté d’une rose»

Ouvert avec justesse par A mourir pour mourir – «Et je sais, sur mon cou/La main nue qui se pose/Et j’ai su, à genoux/La beauté d’une rose» –, ce concert cérémoniel affirme aussitôt que Gérard Depardieu ne prétend pas à une place de chanteur. Il a travaillé ses phrasés, mais sa voix ne revendique pas de miracle musical. Toutefois, et même s’il lit tous ses textes, sa présence, sa diction, cette façon d’infléchir les paroles hors de leur évidence psychologique lui permettent de saisir ces chansons immortelles dans ce qu’elles ont d’absolu. Entre les titres, l’acteur cite des propos de Barbara, ses diatribes contre un intellect qui occulterait les valeurs du cœur, ses regrets sur l’impossible durée de la passion, son refus de la noirceur – «je ne suis pas une tulipe noire» –, son amour inconditionnel du public qui lui a tout permis, tout donné; et le rappel de ce moment crucial où elle a cessé d’être l’interprète des hommes, Brel, Brassens, pour devenir chanteuse d’elle-même. Dans ces moments, Depardieu est sublime de simplicité. A travers son voile de désinvolture, c’est Barbara qui parle en louve suave.

«Barbara est l’une des femmes avec lesquelles j’ai le plus ri dans ma vie»

L’autre Gérard, Daguerre, suit ses deux monstres réunis avec la précision d’un orfèvre. Il souligne si bien qu’on ne l’entend plus et il lui faut parfois plaquer des accords tonitruants en fin de morceau pour se signaler. Les chansons elles-mêmes ne sont pas en souffrance. Si Le soleil noir est asséné avec trop de rapidité dans le débit et qu’Une petite cantate tremblote sans trouver la mélodie, La solitude prend par contre les accents de la vérité et L’aigle noir plane sans trous d’air. Dis, quand reviendras-tu? fait briller avec légèreté les amours contrariées tandis que Göttingen fait figure de sommet poignant et fraternel du récital, côtoyé par Ma plus belle histoire d’amour, où Depardieu se projette avec brio. D’ailleurs, tout à l’amour, partagé, de «son» public, le comédien n’en profite pas pour régler ses comptes. Tout juste se permettra-t-il un «spassiba» (ndlr: merci en russe) potache. Dans le registre comique, on le préfère dans ses souvenirs de fous rires avec Barbara, «l’une des femmes avec lesquelles j’ai le plus ri dans ma vie». Justesse, tendresse, émotion: l’hommage fut grand, conclu par deux bis où pleuvaient les roses sur le piano. (24 heures)