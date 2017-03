Du jazz à tous les étages du canton de Vaud

Hors période de festivals (et même là…), il est plutôt rare que l’amateur de jazz ne sache plus où donner de la tête dans l’offre musicale du canton. C’est pourtant le cas en cette fin de semaine avec des concerts de très haute tenue dans de nombreuses salles, même des théâtres!

Le trio du pianiste genevois Marc Perrenoud s’installe ainsi dans le foyer du Théâtre Kléber-Méleau, à Renens, pour donner un avant-goût de son prochain album, après l’escapade en solo de son leader pour le recueilli et poétique Hamra. Une occasion de savourer l’une des formations (avec Cyril Regamey à la batterie et Marco Müller à la basse) parmi les plus fines de Suisse romande quand il s’agit de rénover le swing.

Les pianistes en force

Toujours chez les pianistes en trio, Colin Vallon – qui vient de sortir le très relevé Danse – s’invite lui dans la saison de Nova Jazz, association yverdonnoise toujours plus active dans la défense de la musique improvisée. Son alliance avec le batteur Julian Sartorius et le bassiste Patrice Moret explore des paysages sonores plus accidentés et des pas de danse parfois périlleux, à réserver aux oreilles aventureuses.

A l’enseigne de Live in Vevey, autre association historique arborant les couleurs libertaires, le menu d’un festival fêtant ses 15 ans d’existence comprend aussi son lot de pianistes, que ce soit au sein du mélodique trio Format A’3 avec Alexis Gfeller au clavier ou de Plaistow, plus expérimental, avec Johann Bourquenez sur la touche. Mais le batteur Christophe Calpini, la saxophoniste Juliane Rickenmann, les groupes The Monk et That Pork (avec Marc Méan au piano) sont aussi au programme de ces trois jours de rendez-vous touffus et en recherche, à expérimenter au Théâtre Oriental.

Last but not least, il y a encore des concerts de jazz qui se déroulent dans les clubs du même nom. A Chorus, à Lausanne, le magnifique vétéran de la clarinette Louis Sclavis revient, après une longue absence, nous honorer de sa visite, en quartet avec Benjamin Moussay au piano, Sarah Murcia à la basse et Christophe Lavergne à la batterie. «En composant pour ce projet, j'ai cherché à raconter l'histoire d'un petit groupe de musiciens qui, partant de la côte, s'enfoncerait dans les terres pour aller à la rencontre de racines supposées d'un jazz qui n'existe pas ou simplement de chimères, et qui revient malgré tout avec cette musique», détaille le souffleur. Après une vie d'aventures musicales, le clarinettiste de tous les possibles est encore prêt pour une nouvelle expédition.