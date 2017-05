Eclipse: Ozzy Osbourne «hurlera à la Lune»

Ozzy Osbourne, l'ancien chanteur du groupe de heavy metal Black Sabbath, chantera «Bark at the Moon» (hurler à la Lune) au moment précis de l'éclipse du 21 août. Il participera pour l'occasion à un festival du genre dans l'Illinois (nord des Etats-Unis).

Ozzy Osbourne montera sur scène à 01h20 (20h20 en Suisse). Et l'artiste de 68 ans devra être ponctuel car l'éclipse totale ne durera que 2 minutes et 29 secondes. La chanson de 1983, qui narre la colère d'un monstre proche du loup-garou, dure, elle, 4 minutes et 16 secondes.

Le festival, qui demande aux fans de porter des lunettes spéciales pour regarder ce phénomène, aura lieu sur quatre jours dans un vignoble près de De Soto, à environ 140 kilomètres au sud-est de St. Louis. La visibilité devrait y être particulièrement bonne si la météo le permet.

Pionnier du heavy metal

L'éclipse solaire, quand la Lune masque le Soleil au moment où elle passe entre la Terre et son étoile, sera visible au moins en partie depuis les 50 Etats américains, y compris Hawaï, pour la première fois depuis 1918, selon l'agence spatiale américaine (Nasa).

Osbourne, avec des paroles qui frôlent l'occultisme, est devenu célèbre après avoir arraché sur scène en la mordant la tête d'une chauve-souris.

Il est l'un des pionniers du heavy metal. Son groupe Black Sabbath a joué en février son dernier concert dans la ville natale d'Osbourne à Birmingham, au Royaume-uni, mais le chanteur prévoit de se produire encore en solo. (ats/nxp)