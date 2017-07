Evgeny Kissin, carnassier distingué à Verbier

Peut-on imaginer une édition du Verbier Festival amputée de la présence d’Evgeny Kissin? Depuis une quinzaine d’années et avec une régularité métronomique, le Russe tient banquet dans les hauteurs valaisannes, en présentant notamment un récital devenu à travers les éditions un des moments topiques de la manifestation. Et chacun de ses passages attendus offre aux mélomanes un spectacle inusable: celui d’un musicien peu communicatif, dont le langage corporel témoigne d’un manque d’aisance palpable lorsque les touches noires et blanches ne sont pas à sa portée. Mais il suffit que le quadragénaire s’asseye face à son instrument et voilà qu’un autre homme prend le dessus, avec une puissance tellurique.

Cette métamorphose a opéré une fois encore mercredi dans une salle des Combins quasi comble. Veston blanc crème, pantalon noir, Kissin a donc plongé dans les premiers contreforts de ce monument de l’art pianistique qu’est la Sonate No. 29 op. 106 («Hammerklavier») de Beethoven comme un carnassier s’attaquerait à sa proie. D’emblée, on a retrouvé les points qui font sa force, résumables dans cette faculté de rendre évidentes, claires et lisibles les lignes de la main droite, et de soutenir le tout d’une main gauche robuste, qui charpente sans faillir. L’«Allegro» s’est dès lors dégagé avec une éloquence éblouissante, tout comme la fugue finale. Mais cette évidence du propos a buté avec un autre trait, lui aussi constitutif du jeu du pianiste. Soit une dureté récurrente du toucher qui gomme par endroits les subtilités et qui rend peu compte des dynamiques internes à la partition. De sorte que les mouvements rapides ont sonné de manière quelque peu carrée.

Le constat détonne si on considère que le pianiste a fait preuve ailleurs, dans cette œuvre et plus loin dans le récital, d’une tout autre délicatesse, en dévoilant des coloris bien plus raffinés et riches. Ainsi, son «Adagio sostenuto» a trouvé sous ses doigts une dimension à la fois douce et crépusculaire: en orfèvre au sommet de son art, Kissin s’est affiché tel un aquarelliste souverain des contrastes tenus.

Ce mouvement de balancier entre véhémence et retenue poétique, on l’aura retrouvé dans la deuxième partie du concert, entièrement consacrée à un choix de Préludes de Rachmaninov (l’Op. 3 No. 2, les premiers sept des dix que forme l’Op. 23 et quatre pièces choisies des treize de l’Op. 32). Au-delà de quelques fausses notes, Evgeny Kissin a été, dans ce terrain qui lui est plus familier, d’une virtuosité bluffante. La longue ovation et les trois bis (dont une pièce personnelle teintée de swing-jazz) ont consacré, une fois encore, cette figure intimement reliée au Verbier Festival.

Verbier Festival Jusqu’au 6 août, www.verbierfestival.com

(24 heures)