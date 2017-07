Gstaad et Verbier chérissent aussi la musique de chambre

Traditionnellement, le Menuhin Festival de Gstaad rivalise d’ardeur pour saluer l’émergence de violonistes hors du commun, à l’image de son fondateur. Cette année, Vilde Frang connaît cet honneur en se voyant offrir une résidence de trois concerts. La violoniste norvégienne n’est pas inconnue à Gstaad: elle faisait partie des Jeunes Etoiles en 2011, puis de la carte blanche à Truls Mørk l’année suivante, avant d’être invitée pour un récital en 2013. A peine trentenaire, elle dégage pourtant une maturité exemplaire dans son jeu, brillant mais surtout habité et profond.

En cette fin de semaine, Vilde Frang poursuit son exploration de la musique de chambre de Brahms initiée lors du concert d’ouverture du festival le 13 juillet dernier. Ce jeudi 20 juillet, dans la belle église de Saanen (19 h 30), elle ne peut rêver meilleurs comparses que Sol Gabetta au violoncelle et Nicholas Angelich au piano pour jouer les trois Trios de Brahms et les Fantasiestücke de Schumann. Le lendemain, toujours à Saanen (19 h 30), elle interprétera le Concerto pour violon No 5 de Mozart, accompagnée par la très réputée Camerata de Salzbourg, qui jouera également deux Symphonies de Haydn (No 48 et No 63).

Brahms, incontournable

Le week-end dans l’Oberland bernois s’annonce à nouveau très chambriste: le violoniste coréen In Mo Yang fait partie cette année des Jeunes Etoiles et joue à ce titre en duo avec le pianiste brésilien Cristian Budu (chapelle de Gstaad, sa 22, 10 h 30). Samedi soir, l’église de Saanen retrouve les partenaires de Vilde Frang de la veille, avec en particulier au programme la Sonate pour violoncelle et piano No 2 de Brahms, compositeur incontournable de cette édition. On ne peut s’empêcher de déborder ici un peu du week-end et de relever l’exceptionnel duo formé par Isabelle Faust, violon, et Alexander Melnikov, piano, qui prépare l’intégrale des Sonates de Beethoven en trois concerts, à Rougemont lundi 24, à Zweisimmen mardi 25 et à Vers-l’Eglise jeudi 27 (19 h 30). La crème de la musique de chambre, décidément.

Ces parenthèses intimistes équilibrent idéalement la couleur dominante de l’édition 2017 du festival, sous-titrée «Pomp in Music». A l’opposé du mauvais goût que peut véhiculer le terme «pompe», le Menuhin Festival cherche à montrer comment la musique a pu exprimer toute forme de grandeur ou de supériorité. Les concerts symphoniques qui sont attendus sous la tente de Gstaad en août s’y dédieront pleinement.

(24 heures)

Gstaad Menuhin Festival Jusqu’au 2 sept. Rens.: 033 748 81 82 www.gstaadmenuhinfestival.ch