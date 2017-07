Gurrumul s'est éteint à l'âge de 46 ans

Gurrumul est décédé à 46 ans au terme d'un «long combat contre la maladie», a annoncé mercredi sa maison de disques.

Non-voyant, Geoffrey Gurrumul Yunupingu chantait d'une voix prenante une sorte de folk aborigène en s'accompagnant à la guitare entouré de quelques musiciens acoustiques. L'artiste, d'une timidité rare, avait très rapidement obtenu une reconnaissance internationale après la sortie de son premier album en 2008 en dépit du fait qu'il chantait dans son dialect Gumatj compris que par 3000 personnes.

Sa disparition a entraîné une avalanche de réactions en Australie, notamment sur les réseaux sociaux. «Dr G Yunupingu était un remarquable Australien qui partageait sa langue Yolngu avec le monde au travers de sa musique», a notamment tweeté le Premier ministre Malcolm Turnbull.

Dr G Yunupingu was a remarkable Australian sharing Yolngu language with the world through music. Prayers for Galiwin'ku & family & friends — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 25 juillet 2017

«Trop jeune. Il avait encore tellement à donner», a réagi de son côté le leader du groupe Midnight Oil, Peter Garrett.

My dear friend Dr Yunupingu - a truly great musician - is gone. Very sad news. Too young, so much left to give. Heart goes out to family. — Peter Garrett (@pgarrett) 25 juillet 2017

Gurrumul, qui a vendu un demi-million d'albums, avait notamment collaboré avec de grands noms de la scène internationale, comme Quincy Jones ou Elton John. Il avait avec Sting livré une interprétation remarquée d'«Every Breath You Take» en 2009 sur le plateau de l'émission française «Taratata».

L'année suivante, il s'était produit au Paléo Festival de Nyon. Il avait également chanté devant la reine Elizabeth II ou le président américain Barack Obama.

Conditions de vie difficiles

Il était né non-voyant en 1971 dans le village reculé de Galiwin'ku, situé sur l'île Elcho au large de la Terre d'Arnhem, dans l'extrême Nord de l'Australie. Il souffrait vraisemblablement de problèmes de foie et de reins après avoir contracté l'hépatite B quand il était enfant.

La sénatrice des Verts Sarah Hanson-Young a d'ailleurs relevé sur Twitter que son décès prématuré constituait «un amer rappel de la nécessité de combler l'écart en matière d'espérance de vie avec les peuples indigènes». Les Aborigènes ne sont plus que 670'000 en Australie, sur une population de 23 millions.

Very sad we've lost Dr G Yunupingu. A true musical genius. A stark reminder why we must close the gap of life expectancy for indigenous ppl — Sarah Hanson-Young (@sarahinthesen8) 25 juillet 2017

Les taux d'emprisonnement, de chômage et de grave maladie sont bien plus élevés chez eux que chez les autres Australiens. Ils ont en outre une espérance de vie bien moins longue. (ats/nxp)