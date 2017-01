Haydn est l’inventeur de l’opéra loufoque

Rêvé longtemps par son directeur Alexandre Emery, l’Opéra de Fribourg présente en ce moment au Théâtre Equilibre (et bientôt à Lausanne) l’Orlandino Paladino, drame héroïco-comique de Joseph Haydn, son essai lyrique le plus étonnant.

En 1782, Haydn faisait presque office de salubrité culturelle en tournant en ridicule les aventures du Roland furieux de l'Arioste, source incontournable de l’opera seria. C’est un peu comme si l’esprit chevaleresque était définitivement passé de mode et qu’il fallait, une fois encore, s’en amuser.

Absurdité et tragédie

Quand le metteur en scène vaudois Cédric Dorier imagine un décor délibérément en carton-pâte et qu’il juche le tonitruant Rodomonte (hilarant Anas Séguin) sur un cheval bicyclette, on n’est pas loin de la loufoquerie foisonnante des Monty Python. Mais Haydn était en somme dans la même parodie absurde!

Sauf que sa musique déploie une palette incroyable d’expressions, de la grivoiserie appuyée à la douleur tragique, que la mise en scène peine parfois à suivre, se retranchant dans la caricature systématique.

Cependant, quand Orlando (Carlos Natale, très «donquichottesque») persiste dans sa folie amoureuse à poursuivre Angelica (Rosara Angotti) et son amant Medoro (subtil Christos Kechris) malgré touts les enchantements d’Alcina (Héloïse Mas, virevoltante), le voilà plongé dans l’Achéron, fleuve de l’oubli, et c’est Caronte lui-même (René Perler), dans une scène enfin débarrassée de bric-à-brac, qui le délivre de ses tourments, mais aussi de sa raison de vivre…

La réalisation musicale, signée Laurent Gendre à la tête de l’Orchestre de chambre fribourgeois, manquait ici et là de souffle et de précision pour convaincre totalement, mais crachait des étincelles quand le couple Eurilla-Pasquale venait gripper la mécanique épique. Marie Lys et Alberto Sousa s’en sont donné à cœur joie.