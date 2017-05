Isabelle Boulay vit désormais à son rythme

Un bonjour et un tutoiement convivial qui fleurent bon la Belle Province. Du haut de son 1,55 m, la mine réjouie, Isabelle Boulay est en grande forme et l’exprime d’emblée, avec spontanéité. «Je suis tellement impatiente de la sortie de mon nouvel album. Je le suis particulièrement car je trouve que c’est le plus beau que j’ai fait.» Le 10e opus de la chanteuse québécoise, En vérité, lui a apporté une certaine sérénité. «La chanson qui a donné le titre de l’album est remplie de lucidité, d’humilité et de reconnaissance. Elle invite à se voir tel qu’on est, à s’accepter même si on n’aime pas tout de soi. Chacun a sa vérité. C’est comme si c’était la première mi-temps de ma vie qui se terminait pour s’ouvrir sur la deuxième.»

Vous arrivez donc au milieu de votre vie?

Effectivement. C’est drôle car on m’a proposé de faire la soirée d’ouverture du Festival d’été de Québec le 6 juillet, jour de mon anniversaire. J’ai répondu que ça tombait bien car je pourrais le fêter sur scène. J’ai 25 ans de métier, je vais avoir 45 ans et je dois dire que je me sens bien, au meilleur de ma vie même, au plus beau moment.

Vous collaborez à nouveau avec Benjamin Biolay. Qu’est-ce qui vous lie à lui de manière si constante?

C’est mon alter ego. Quel plaisir de sentir son engagement. Il est très impliqué, à l’écoute. Je savais qu’il allait trouver encore une fois la manière d’habiller les chansons comme je voulais qu’elles le soient. Mais surtout Benjamin ne m’a jamais déçue. C’est rare de ne pas être déçu. Quand il travaille pour une interprète, il ne fait jamais la même chose pour l’une ou pour l’autre, que ce soit avec Elodie Frégé ou Vanessa Paradis. La force de son génie est d’être au diapason de l’artiste.

Il vous a écrit deux chansons d’amour diamétralement opposées. L’une sur la rupture, l’autre sur la rencontre. Laquelle correspond à votre état d’esprit aujourd’hui?

Actuellement, la deuxième. Mais j’ai les matériaux en moi pour les deux titres.

Faut-il forcément puiser dans ses expériences personnelles pour qu’elles soient crédibles?

Non. Pour le titre La supplique, je ne m’étais pas connectée sur moi-même, mais sur la douleur d’un ami proche qui en était là dans son parcours amoureux. Les gens cherchent toujours des notions autobiographiques dans les chansons. Il suffit parfois de l’avoir vu vivre par quelqu’un qu’on aime et pour qui on a de la compassion.

Votre compassion s’exprime sous quelle forme?

Prendre avec soi l’expérience de l’autre, c’est avoir de la compassion. La mienne s’est développée très tôt car j’ai grandi dans un restaurant et un bar où j’ai été en contact avec la souffrance ou la peine des grandes personnes. Petite, je me suis dit qu’il fallait que je réussisse à faire quelque chose pour ces gens, mais je ne savais pas vraiment comment les aider. Quand j’ai commencé à chanter à 7 ans, j’ai vu que cela avait un effet bénéfique sur eux. J’ai appris à ne pas me fondre dans la douleur de l’autre mais à prêter secours. Les chansons m’ont ainsi donné un prétexte pour soigner à ma manière sans être personnellement impliquée. C’est pourquoi j’aime beaucoup les textes qui ont de la densité, des émotions nuancées et subtiles.

Pourquoi avez-vous choisi de reprendre le titre de Bernard Lavilliers Les mains d’or, qui évoque la dureté du travail?

Il fait référence au milieu ouvrier dont je suis issue, comme la plupart des clients du restaurant de mes parents. Je connais bien cette réalité-là. Les frères de mon père en étaient aussi. Ces gens se sont tués à la tâche. L’image des mains d’or est très belle, mais travailler la matière laisse des traces.

Votre milieu familial est très loin du show-business.

J’y ai toujours des racines très fortes même si je ne vis plus dans le village de mon enfance. Il y avait beaucoup de misère, de chagrin, d’épreuves mais aussi un amour profond de la vie et beaucoup d’espérance. Je n’ai pas choisi de quitter très tôt ce milieu parce que je le refusais, mais parce que je voulais voir ce que la vie avait à m’offrir ailleurs. Ma grand-mère paternelle m’a beaucoup marquée. Petite, elle me répétait: «Isabelle, il faut que tu aies un métier que tu aimes.» Pour elle, le travail était le premier espace de liberté d’une femme. Cela ne lui avait jamais été offert. Elle s’était mariée jeune. Son mari était bipolaire et la battait. Elle a dû se résigner à le faire interner. C’était une femme très forte qui se plaignait peu. Lorsqu’elle est décédée, j’ai vu mon père pleurer pour la première fois de ma vie. Bien que ma famille m’ait transmis beaucoup de force, il y a des choses que je n’ai pas apprises.

Comme quoi?

Connaître ma valeur. Je n’ai jamais non plus reçu d’éducation financière et cela a eu des répercussions. Dans notre famille l’argent n’était pas une valeur absolue. On avait connu des périodes plus fastes quand mon père travaillait puis on a vécu avec l’aide sociale après qu’il a eu un accident. Je sais ce que c’est de ne plus rien avoir comme d’avoir à nouveau.

Comment avez-vous vécu le fait de connaître le succès très jeune?

(Silence.) Je ne peux pas dire que j’ai beaucoup profité de ce succès car il correspondait à une période de ma vie où je trouvais que le train allait trop vite. C’était un peu trop pour moi et on m’en demandait beaucoup. Sur le plan professionnel, je voyageais énormément, je n’avais plus de vie: il n’y avait plus rien qui m’appartenait. Le succès peut aussi agir comme un décapant. Tout dépend de la façon dont on le gère. A cette époque j’obéissais à la fulgurance. Mais aujourd’hui, et même depuis quelques années, j’ai appris à tirer le frein de secours au bon moment. Je vais beaucoup plus à mon rythme et je fais un plus beau voyage. Je peux dire avec le recul que le succès m’a coûté cher.

Vous partagez aujourd’hui votre vie entre le Canada et l’Europe. Que retirez-vous de chaque endroit?

J’ai toujours rêvé de l’Europe depuis toute petite. La culture française a rythmé mon enfance. Vivre en France est devenu une seconde nature. J’en ai ramené l’art de vivre dans mon quotidien à Montréal et mais j’ai gardé mes réflexes de Québécoise. A commencer par mon accent. Un ami m’a même dit qu’il devenait de plus en plus fort.

Isabelle Boulay En vérité, Sony Music

Sortie de l’album vendredi 19 mai

En concert à l’Auditorium Stravinski de Montreux

mardi 7 novembre (20 h)

www.saisonculturelle.ch (24 heures)