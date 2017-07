Jamiroquai, ou le retour du «Space Cow-boy»

Jay Kay, l’âme chantante et dansante de Jamiroquai, va-t-il démontrer, mercredi soir sur la Grande Scène de Paléo, qu’il peut toujours se propulser à la hauteur d’un groove cosmique? Il le faisait par exemple sur son titre Light Years («Années-lumière») tiré de l’un de ses meilleurs albums, si ce n’est le meilleur, The Return of the Space Cow-boy de 1994. Depuis cette époque très «spatiale», les années ont défilé, et pas toujours sous la plus belle des lumières… Avec des accélérations de folie pas toujours virtuelle (Virtual Insanity, autre succès, de 1996).

Apparu au début des années 1990 dans une Grande-Bretagne agitée par le renouveau soul et funk estampillé acid-jazz, son groupe fait partie des rares représentants de ce revival à se hisser à hauteur de notoriété internationale, grâce à un brelan d’albums remuants, dansants et affichant une frénésie assez communicative. C’est l’heure où le didgeridoo rythme encore volontiers un groove anglais organique, même si, dès le Travelling Without Moving de 1996, Jamiroquai fait ronfler le moteur de ses Ferrari tel un fan de frime capotée.

Jay Kay prend le melon (en fait un couvre-chef en poils de buffle) et aspire des kilomètres de poudre. S’il conserve toujours un amour indéfectible pour l’âge d’or du funk – ce que même les Américains peinent à perpétuer –, ses productions perdent toujours plus le caractère vintage, qui permettait des rapprochements avec Stevie Wonder, pour emprunter au vocabulaire sonore de l’electro, perdant ses vertus transpirantes au profit d’un lissé synthétique et de collections de chansons de moins en moins efficaces.

Cette direction «machinique» se poursuit jusqu’à son dernier et récent album, le bien nommé Automaton sorti en début d’année, qui affiche cette esthétique dès son intitulé et permet à Jamiroquai de tenter des prouesses discoïdes jusque dans des parages «kraftwerkiens». Mais ce n’est pas un DJ que l’Asse attend sur sa scène la plus imposante. Après la décevante prestation des vétérans des Red Hot, Jay Kay, 47 ans, va devoir prouver qu’il sait encore chauffer une foule.