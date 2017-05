Katy Perry sort un nouvel album

La chanteuse américaine de 32 ans a fait savoir à ses plus de 98 millions d'abonnés sur Twitter - un record - que son dernier opus, intitulé «Witness», serait disponible à partir du 9 juin.

Elle compte ensuite partir sur les routes des Etats-Unis et du Canada pour une quarantaine de concerts, en commençant le 7 septembre à Columbus (Ohio) et en terminant à Vancouver le 5 février.

D'ici là, elle a prévu de monter sur la scène du festival de Glastonbury en Angleterre le mois prochain.

Deux extraits de «Witness» ont déjà été diffusés: «Chained to the rythm» rappelle la période disco avec une dose de reggae - Skip Marley, petit-fils du maître du reggae Bob Marley a participé à ce titre -, et «Bon Appetit» qui a bénéficié de la contribution du trio hip-hop Migos.

Extrait de «Chained to the rythm»

Celle qui a accédé à la célébrité mondiale en 2008, en particulier auprès des adolescentes, grâce à des chansons comme «Teenage dream» et «I kissed a girl», a expliqué que son nouvel album faisait écho à sa vie de trentenaire, après avoir fermé le chapitre de ses 20 ans.

Grande supportrice d'Hillary Clinton

«J'ai accepté. J'ai capitulé. J'ai réglé certains problèmes avec ma famille, avec mes relations», a-t-elle dit la semaine dernière dans un entretien à la revue Entertainment Weekly.

«J'ai fabriqué Katy Perry et elle était tellement amusante. Et je suis toujours Katy Perry et je l'aime tellement mais, au fond de moi, je suis Katheryn Hudson et je pense que c'est en train d'émerger à mesure que j'accepte qui je suis», a-t-elle relevé, faisant référence à son vrai nom.

Elle a grandi au sein d'une famille chrétienne conservatrice en Californie.

La chanteuse a précisé que l'une de ses nouvelles chansons explorait ses sentiments après la défaite de la candidate démocrate Hillary Clinton à l'élection présidentielle de 2016, dont elle était l'une des plus ardentes supportrices parmi les célébrités.

Elle avait d'ailleurs réservé à cette campagne l'une de ses rares sorties en public l'an dernier. Elle avait décidé de prendre de longues vacances à l'issue de sa longue tournée pour «Prism» où elle avait donné 151 concerts. (afp/nxp)