L’autobiographie que Mick Jagger a oubliée ne paraîtra pas

L’éditeur John Blake a créé la surprise en publiant une chronique dans The Spectator, où il raconte avoir en sa possession depuis trois ans une autobiographie que Mick Jagger avait écrite au début des années 1980. Le leader des Rolling Stones a toujours affirmé depuis qu’il ne rédigerait jamais ses Mémoires.

Quand Blake l’a contacté pour lui proposer de publier son manuscrit de 75'000 mots, il a d’abord montré de l’intérêt, parce qu’il ne se rappelait pas l’avoir écrit. Puis, une fois qu’il l’a lu, Mick a demandé à écrire un avant-propos pour restituer le texte dans ses années folles. Blake y croyait ferme mais la vie de rock star est remplie de sollicitations, et Jagger est passé à autre chose. Et quand l’éditeur a insisté, le chanteur s’est carrément braqué.

On ne lira donc pas ces Mémoires pour l’instant. Il faut juste faire confiance à John Blake lorsqu’il en raconte quelques extraits. Comme quand Mick Jagger revient d’une tournée folle de deux ans, entre débauche et chaos, pour voir ses parents à Dartford. Et sa mère, ouvrant la porte, lui dit, horrifiée: «Oh, Michael, tes cheveux!» Ou ce jour où, sous LSD, Jagger s’achète un manoir, Stargroves, pour s’essayer à la vie de gentleman-farmer. Lui qui n’est jamais monté à cheval enfourche un étalon qui démarre au galop dans la campagne au risque de tuer son cavalier.

Comme le dit l’éditeur: «Un merveilleux petit miroir de la vie des Stones à cette époque de pleine gloire où la passion, l’idéalisme et la fougue de la jeunesse envahissaient tout.» Il conclut par une citation du «philosophe» Jagger: «Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez.»

(24 heures)