La Suisse ne passe pas la barre des demi-finales

La Suisse ne participera pas à la finale de l'Eurovision à Kiev. L'aventure s'est arrêtée jeudi soir pour son candidat, le groupe Timebelle lors de la seconde demi-finale.

Le titre «Appolo» de la formation qui réunit la chanteuse roumaine Miruna Manescu, son mari Emanuel Daniel Andriescu et le Suisse Samuel Forster n'a pas convaincu. Lors des dix dernières éditions, la Suisse n'a réussi à se hisser que deux fois en finale: en 2011 grâce à Anna Rossinelli et en 2014 avec Sebalter.

Parmi les dix-huit pays en lice lors de cette demi-finale, dix ont décroché le précieux sésame qui donne accès à la grande soirée de samedi, à savoir la Bulgarie, la Biélorussie, la Croatie, la Hongrie, le Danemark, Israël, la Roumanie, la Norvège, les Pays-Bas et l'Autriche.

Ils rejoignent cinq pays qualifiés d'office, soit l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne ainsi que l'Ukraine, pays organisateur et les dix finalistes de la première demi-finale (Australie, Moldavie, Azerbaïdjan, Grèce, Suède, Portugal, Pologne, Arménie, Chypre et Belgique). (ats/nxp)