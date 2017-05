Le Septembre Musical cultive la fidélité

Le Septembre Musical mérite-t-il encore son nom? Après l’expérience test des Hivernales, avec deux concerts en février à l’Auditorium Stravinski, le festival de musique Montreux-Vevey concentre son offre estivale sur une dizaine de jours et se termine déjà le 3 septembre. «La clientèle a changé», constate le directeur artistique Tobias Richter, ravi de la fréquentation de février, au moment de présenter la programmation de la 72e édition. Il essaie de répondre aux habitudes d’un public essentiellement local qui n’arrive pas à se déplacer beaucoup plus qu’une ou deux fois durant la période très chargée de la rentrée. «Je suis convaincu que les Hivernales vont contribuer à animer la vie musicale sur la Riviera: ça arrange les gens d’avoir une offre de haut niveau le restant de l’année.»

Tobias Richter a de la suite dans les idées. Et surtout un grand sens de la fidélité. Le directeur artistique n’hésite pas à miser sur des têtes pour le moins familières. Comme de coutume tous les deux ans, l’OCL assurera la finale du Concours Clara Haskil guidé par Christian Zacharias. A l’Auditorium Stravinski, trois grands orchestres sont à l’affiche, chacun pour deux soirées. Inusable, Charles Dutoit, qui a vu son contrat se prolonger avec le Royal Philharmonic Orchestra, sera de retour pour célébrer deux compositeurs disparus voilà 80 ans: Maurice Ravel et George Gershwin. «Dutoit a beaucoup à raconter dans la musique française et le répertoire à cheval entre les XIXe et XXe siècles, argumente Tobias Richter. C’est toujours l’un des chefs les plus fascinants.»

Le European Philharmonic Orchestra of Switzerland, formation juvénile réunie pour la première fois à Montreux en 2015, fera découvrir un jeune chef suisse en pleine ascension: Lorenzo Viotti. Le fils du regretté Marcello Viotti assure un programme très romantique (5e Symphonie de Tchaïkovski, 2e de Brahms). Il accompagnera Renaud Capuçon dans le Concerto pour violon de Bruch et le 21e Concerto de Mozart avec Andrew Tyson, lauréat du Concours Géza Anda 2015, l’autre grand concours de piano helvétique. Quant à Mikhaïl Pletnev, il jouera cette année les concertos de Scriabine et Saint-Saëns avec son Russian National Orchestra.

La soirée la plus détonante sera à coup sûr celle de Teodor Currentzis, qui avait fait swinguer Rameau l’an passé. Son ensemble musicAeterna alterne les pages chorales anciennes (Purcell, Tallis) et modernes (Schnittke, Ligeti) avant le Requiem de Mozart. (24 heures)