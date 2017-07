Le Verbier Festival à l’heure de la fougue et des larmes

C’est une longue soirée qui s’achève sur un effet émouvant d’évaporation musicale: celui du bouleversant final («Adagio») de la Symphonie N° 9 de Mahler. Avec les lignes sensibles de cet adieu apaisé du compositeur à la vie et au monde, a pris forme, lundi soir à Verbier, une expérience qui marquera sans doute l’édition du festival en cour. Après le dialogue raréfié et à peine murmuré entre les archets, après les dernières mesures de cette œuvre monumentale, voilà qu’un silence épais s’empare de la salle des Combins. Un long instant de communion émue que personne n’a eu envie de rompre avec des applaudissements. Posté face à ses jeunes pupitres, le chef Daniel Harding est reste figé, recueilli, tandis que sur le visage de certains musiciens se dessinaient des larmes. Cette scène, d’une intensité rare et inattendue, renvoie aux grandes émotions et aux grands silences que savait générer sur ce même répertoire la direction d’un autre chef: le regretté Claudio Abbado.

Ce beau final, si maîtrisé et si intense, a donc marqué un concert par ailleurs inégal, qui présentait la particularité de mettre sur l’estrade deux chefs en une soirée, venus remplacer le souffrant Gianandrea Noseda. Le premier, Joshua Weilerstein – directeur artistique et musical de l’Orchestre de chambre de Lausanne – a ouvert le bal. Avec un Concerto pour piano N° 25 K. 503 de Mozart empoigné par Sergei Babayan. D’entrée, un contraste de couleurs a pris forme entre l’approche alerte et vivace d’un orchestre aux allants fougueux (un «Allegretto» particulièrement tonifiant) et le toucher velouté – confinant au maniérisme dans l’«Andante» – du pianiste arménien. Un hiatus saisissant, qui n’a pas heurté pour autant les pavillons mais dans lequel on aura aussi aperçu des imprécisions et des décalages entre main droite et main gauche du soliste.

En deuxième partie, l’heure de Mahler, à travers lequel s’est une fois encore manifesté tout le potentiel, mais aussi les limites, de l’Orchestre du Festival de Verbier. On aura ainsi savouré la prodigieuse cohésion des archets, capables de sonorités pleines et soyeuses dans les passages lents; on aura apprécié aussi les cuivres (les cors tout particulièrement) saignants et précis. Et cependant, l’unité orchestrale a semblé s’effilocher dans les grandes formes, qu’on retrouve notamment dans ce tableau éclaté et redoutable qu’est le «Rondo-Burleske». Face à ces pages symphoniques, la jeunesse des pupitres touche donc à ses limites. Ce qui relève de la logique et n’est pas à vrai dire blâmable.

Verbier Festival, jusqu’au 6 août. Rens. www.verbierfestival.com

