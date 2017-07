Le Verbier Festival s'envole

Une trentaine de jeunes musiciens ont participé à l'ouverture du Verbier Festival. L'idée était de séduire les randonneurs et promeneurs, un public qui ne compte pas nécessairement parmi les festivaliers. Toute la matinée, les musiciens se sont relayés pour offrir aux passagers des cabines quelques minutes de concert intime.

Ces musiciens font partie des quelque 300 jeunes qui passent trois semaines à Verbier à suivre des cours et se produire en public en différents endroits de la station. La performance de samedi a permis aux musiciens de se présenter, de présenter leur instrument et d'en donner un aperçu musical aux passagers.

Plus de 50 concerts

Le Verbier Festival, dont le concert d'ouverture a eu lieu vendredi soir, se tient jusqu'au 6 août. Il propose plus de 50 concerts. Quelques chefs-d'oeuvre lyriques comptent parmi les temps forts de cette 24e édition. La musique de chambre est aussi à l'honneur avec une série de concerts rencontres.

A côté du festival payant, un festival off propose une centaine d'événements gratuits qui vont des concerts en terrasse aux randonnées concert en pleine nature et en altitude. Cet aspect du festival n'est pas axé sur la musique classique et laisse une large place au jazz et à la musique de brass band. (ats/nxp)