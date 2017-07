Le chanteur de Linkin Park s'est donné la mort

Le chanteur, âgé de 41 ans, a été retrouvé sans vie à son domicile de Palos Verdes Estates, jeudi matin. Selon le site TMZ, il se serait suicidé par pendaison. Chester Bennington avait eu des problèmes d'alcool et de drogues. Il avait révélé avoir été abusé enfant par un homme âgé.

Il avait six enfants de deux femmes différentes.

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us ????