Le rap des années 90 a toujours la rage

L’Histoire est en marche. Après Age tendre et tête de bois et ses chanteurs des années 1960 et 1970, après Stars 80, voici L’âge d’or du rap français, la tournée souvenir des années 1990, de passage à l’Arena vendredi 12 mai.

«Bien sûr que j’y vais! C’est les retrouvailles avant l’EMS!» Propos glanés chez l’épicier du coin, un amateur de hip-hop, un vrai, 40 ans à tout casser et l’humour affûté. A chaque génération, ses idoles. Celles du rap hexagonal ont à peine vingt ans de carrière. Vous souvenez-vous d’Assassin, 2Bal 2 Nègre, Les Sages Poètes de la rue, Neg’Marrons, Passi et le Ministère A.M.E.R? Alors vous avez probablement entre 35 et 45 ans, ados et jeunes adultes d’hier qui frémissiez en découvrant La Haine, film somme sur la culture urbaine – et le mal-être – des années 1990. Le long-métrage de Mathieu Kassovitz, c’était le relais cinématographique de tous ces groupes-là, Assassin, Les Sages Poètes, également Expression Direkt et La Cliqua.

Vendredi à l’Arena, ils y seront tous. Sauf MC Solaar. Celui-là a bâti une carrière autrement populaire et roule solo. Comme, du reste, les aînés NTM et IAM. Absents également.

Assassin, L'état assassine, chanson inspirée du film La Haine, 1995.

Lorsqu’on découvre l’existence d’une pareille tournée, le soupçon reste grand d’un pur business de la nostalgie. Un coup de fil à Stomy Bugsy, du Ministère A.M.E.R, dissipe éventuellement nos doutes: la tournée a été initiée par une connaisseuse, Valérie Atlan, alias Valou Gold, fan de la première heure, «marraine» des rappeurs, pilier à l’époque des magazines Radikal et R&B Mag, deux fervents défenseurs du domaine. Valérie Atlan, à qui l’on doit également le premier concert de Public Enemy en France. «Il fallait vraiment quelqu’un qui aime le hip-hop pour réunir autant de monde», insiste Stomy Bugsy.

Qu’on rapproche L’âge d’or du rap à Age tendre et tête de bois ne déplaît pas à Stomy Bugsy: «Il ne s’agit pas de péter plus haut que son cul. Simplement de faire quelque chose pour la mémoire, pour l’histoire de la musique. Nous étions les pionniers du rap français, les prémices de ce que les jeunes écoutent aujourd’hui, sans savoir d’où ça vient. Comme si un amateur de rock ne connaissait pas Chuck Berry et Buddy Holly. Il y a vingt ans, il n’y avait rien et personne ne pensait faire carrière dans le hip-hop. On a creusé, creusé, et ça a été la ruée vers l’or!»

Voilà l’objectif annoncé de cette tournée: d’un spectacle entrecoupé de vidéos, d’une rétrospective des différentes écoles de rappeurs, il s’agit de faire du didactisme pour les plus jeunes. Tout en faisant plaisir aux parents. Evoquer les années 1990 et le rap naissant permet de rappeler qu’en ce temps-là, le rappeur était synonyme de voyou. Pensez donc! Des Noirs, des Cap-Verdiens, des Comoriens, des Arabes, jeunes et désœuvrés, prétendraient faire une critique en règle de la France, pays des Lumières? C’était Bilan de Neg’Marrons, La formule secrète d’Assassin, Brigitte femme de flic de Ministère A.M.E.R. Scandale. Succès total.

Ministère A.M.E.R, Brigitte femme de flic, paru en 1992, fit en 1995 l'objet d'une plainte du Ministère français de l'intérieur.

«Le respect, on ne le demande pas, on le prend!» déclaraient les membres du Ministère A.M.E.R en 1995, face à Jean-Luc Delarue. Kenzy, le penseur du collectif, poursuivait: «L’esprit rock, aujourd’hui, c’est nous.» Et il avait bien raison. La rébellion, la contestation, l’invention artistique, était ici.

«Nous n’étions pas naïfs, mais utopiste, raconte Stomy Bugsy. Du fin fond de Sarcelles, nous voulions bousculer la République, dire que des gens existaient, issus de l’immigration. Avec la danse, le graf, le tag, je me suis senti représenté. C’était une rébellion. Et c’est cela qu’on a perdu aujourd’hui: l’utopie. Avant, les soirées hip-hop, c’était un gros dancefloor avec un tout petit bar. Aujourd’hui, le dancefloor est minuscule, et le bar immense, avec des banquettes pour commander sa bouteille – à qui aura la plus grosse! Le monde actuel est contrôlé par la puissance du matérialisme. Et les jeunes s’en accommodent.»

Le Ministère A.M.E.R à l'émission "Ca se discute" de Jean-Luc Delarue, en 1995

L’âge d’or du rap français, un événement comme un autre? Peut-être aussi une manière de rappeler quelles ont été les valeurs du hip-hop, lorsque toutes les «races» dansaient ensemble dans les Bronx Party de Sarcelles. Il y a de cela vingt ans, seulement…

