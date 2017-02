Les Hivernales jouent la proximité

En misant sur février, les Hivernales ont trouvé leur place dans une région déjà riche en festivals et offres musicales. «La ville de Nyon est triste en cette période de l’année. On s’était dit que ce serait l’occasion de la faire vivre autrement», se souvient le programmateur Jean-Christophe Buob. Avec quatre lieux de concert à ses débuts, la manifestation qui ouvre sa 8e édition ce jeudi soir en propose douze aujourd’hui.

«Les gens se baladent d’un endroit à un autre au gré de leurs goûts musicaux et l’ambiance est très détendue, poursuit le programmateur. Notre spécificité est la proximité du public avec les artistes. Selon la salle, certains jouent à même le sol.» Dans neuf des douze lieux, les concerts sont gratuits.

«J’adapte la salle au style musical et à la notoriété de l’artiste»

Côté programmation, la cuvée 2017 propose vingt-sept musiciens internationaux et treize suisses. «Chacun d’entre eux est un coup de cœur. Je dois ressentir quelque chose en les écoutant. Je n’ai jamais présenté un musicien que je n’aimais pas. J’adapte au mieux la salle au style musical et à la notoriété de l’artiste.» Jean-Christophe Buob est particulièrement content d’accueillir Møme (sa, 23 h, salle communale), le duo français formé par Jérémy Souillart et Axel Brethes, connu pour son tube Aloha. «Je les suis depuis longtemps et leur dernier show aux Rencontres Trans Musicales de Rennes était incroyable.»

Autre Français chaudement attendu, Yuksek (ve, 23 h, Usine à Gaz). Le DJ régulièrement sollicité pour remixer les tubes de Lady Gaga ou encore de Mika signe son grand retour après avoir participé à la 2e édition des Hivernales. «Son nouvel album sortira le jour même de son set», se réjouit le programmateur. Il a également réussi à décrocher le premier concert suisse du duo franco-américain AllttA (sa, 0 h 30, salle communale), mariage d’electro et d’une touche hip-hop apportée par le rappeur de Los Angeles Mr. J. Medeiros. Les Suisses ont aussi leurs scènes. Et c’est à la maison, devant son public, que le Nyonnais Fabe Gryphin (sa, 22 h 30, Mumbai Bar) présentera son premier album, Street & Flower. Difficile à catégoriser, il est à la fois pianiste, rappeur, chanteur et mélange volontiers le rock, le hip-hop et le jazz.

Pour la première fois, les Hivernales proposent aussi une silent party (sa, 16 h, O’ Les Terrasses du Lac), qui sera rythmée par les DJ Saïko, Speedrax et Tucos & Stimorol.

Nyon, divers lieux Du je 23 au di 26 Rés.: sur www.petzitickets.ch www.leshivernales.ch (24 heures)