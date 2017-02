Les «Vêpres» de Rachmaninov irradient

«Malgré le côté nostalgique de cette musique qui, en 1915, marquait la fin d’un monde, il y a toujours une lumière et un espoir extrêmement touchant.» Catherine Berney rayonne à l’idée de rediriger les Vêpres que Sergueï Rachmaninov a composées peu de temps avant la Révolution d’Octobre.

Depuis 2011, la cheffe a intégré ce chef-d’œuvre de la musique orthodoxe a cappella pour son chœur Laudate Deum. Avec les années, elle sent combien son ensemble a assimilé les écueils posés par cette musique: la langue slavonne, l’intonation pour se couler dans des harmonies modales inhabituelles, l’aspect orchestral qui entraîne le chœur dans de puissants contrastes, du fortissimo le plus éclatant au pianissimo le plus intime.

«Même ceux qui étaient les plus récalcitrants au départ sont touchés dans les tripes et la tête, constate la cheffe de chœur. Le soliste Alexandre Diakoff, qui connaît très bien ce répertoire, trouve que nous avons acquis une patine qui l’enchante.» A la cathédrale de Lausanne, Laudate Deum testera plusieurs dispositions dynamiques du chœur et bénéficiera d’un éclairage minimaliste aux bougies par Renato Häusler, limité au cœur de l’édifice.

Fidèle à la tradition, il y a plusieurs chants à la Vierge Marie dans les pages les plus «douces et denses» du cycle. Hasard du calendrier, le chœur Ardito consacre également son prochain concert à la figure de Marie, à travers un programme intitulé «Eclats de Vêpres», dans sa vision plus occidentale et classique signée Haendel et Vivaldi. (24 heures)