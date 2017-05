NTM va remonter sur scène pour ses 30 ans

Les rappeurs JoeyStarr et Kool Shen vont reformer NTM l'an prochain à l'occasion de deux concerts à Paris, les 9 et 10 mars 2018, pour marquer les 30 ans de cette formation mythique du hip hop français, ont annoncé lundi leurs promoteurs.

«Pour nous, il ne s'agit pas d'une reformation, car il n'y avait pas eu de réelle séparation», affirme Kool Shen dans un entretien avec le journal Le Parisien. «On ne s'est pas posé pour discuter d'une nouvelle tournée. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de s'amuser», ajoute JoeyStarr.

Si les deux premiers concerts programmés dans la salle de Paris-Bercy séduisent le public, d'autres pourront suivre.

Réédition de «Suprême NTM»

Séparé depuis 2001, le duo n'a plus fait d'album studio en commun depuis 1998. L'année prochaine correspondra donc également aux 20 ans de ce quatrième opus intitulé «Suprême NTM», plus gros succès du groupe (plus de 800'000 exemplaires vendus) qui contient les tubes «Ma Benz» et «Laisse pas traîner ton fils».

Une réédition de ce disque avec des titres bonus est prévue, «ainsi qu'un nouveau best of suite à leurs retrouvailles sur scène», soulignent les promoteurs dans un communiqué.

Peut-on s'attendre à un nouvel album ? «C'est peu probable», répond Kool Shen au Parisien. «Quelques chansons, c'est pas exclu. Mais un album.... C'est compliqué de s'enfermer en studio, composer, être d'accord sur les mêmes thèmes, les mêmes sonorités, alors que l'on a fait des disques solos assez différents...»

Déjà des retrouvailles

JoeyStarr et Kool Shen s'étaient déjà retrouvés une première fois en 2008 pour célébrer les 20 ans de leur groupe. Ils avaient rempli deux fois Bercy à Paris et plusieurs autres grandes salles ailleurs France, pendant une tournée événement, avant de faire un dernier concert au Parc des Princes en 2010.

Parallèlement, les deux rappeurs ont porté plusieurs projets individuels, musicaux mais pas seulement.

Âgé de 49 ans, JoeyStarr (Didier Morville) a sorti cinq albums solo depuis le début des années 2000. Il s'est également essayé avec succès au métier de comédien, avec une vingtaine de films à son actif, dont «Polisse» de Maïwenn.

À 51 ans, Kool Shen (Bruno Lopes) a lui aussi à son actif cinq albums solo depuis 2004. Et s'est pris au jeu du 7e art, avec une prestation remarquée dans le film «Abus de faiblesse» de Catherine Breillat. Il apparaissait aussi dans le récent «Réparer les vivants», de Katell Quillévéré. (afp/nxp)