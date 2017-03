Ne surtout pas oublier d’arroser son public

D’un robinet à un bain, puis à un océan. La métaphore pour décrire la révolution que le tout numérique a fait subir à l’industrie musicale et à chacun de ses acteurs confirme mois après mois sa pertinence. L’ancien schéma des labels découvreurs (ou acheteurs) de talents, abreuvant verticalement le public en albums via quelques relais médiatiques de référence, est aussi obsolète qu’un pigeon voyageur à l’heure de Twitter. Alors que le secteur a annoncé pour la première fois depuis 2002 (et après la fonte de 70% de sa valeur) un retour à la croissance grâce à l’apport de l’écoute en ligne (streaming), la maîtrise des réseaux numériques s’impose comme un élément essentiel de la promotion des artistes. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, SoundCloud, Twitter et même WhatsApp et Snapchat: savoir réseauter est devenu pour le musicien aussi indispensable que de connaître son instrument. Et arroser son public le meilleur moyen de faire pousser les sous, dans une économie inédite d’artisanat globalisé.

«Aujourd’hui plus que jamais, l’artiste a la possibilité de parler directement à ses fans.» Consultant en communication digitale, Yan Luong fera partie des intervenants du cours privé «Musiciens dans l’ère digitale» que la Montreux Jazz Academy offre dimanche matin à ses dix élèves, dans le cadre de sa 3e édition. Pour lui, un âge de l’autopromotion — dont MySpace avait esquissé les contours (avec le soutien des majors) il y a dix ans — se développe avec d’autant plus de force qu’il semble parfaitement naturel aux jeunes musiciens nés avec Internet et sa grammaire. «Comme dans le stand up en humour, certains se sont construit un succès solide en marge du circuit des labels. Je pense à Token, un Américain de 17 ans qui est suivi par des millions de personnes. Ou à Chance The Rapper, au sommet du hip-hop sans même avoir publié un premier album — et sans forcément projeter d’en publier un! Ils maîtrisent les outils de l’image et de la vidéo. Ils savent comment entretenir une relation directe avec leurs fans sur une multitude de réseaux, alternant offre musicale et mise en scène de leur vie quotidienne. Il faut bien choisir entre ce que l’on donne à sa communauté et ce qui reste du niveau commercial. Par exemple Token publie sur sa page Facebook des chansons exclusives.»

«Rester soi-même»

Pour Yan Luong, il s’agira moins d’apprendre l’existence de ces outils aux dix jeunes participants de la Montreux Jazz Academy que leur expliquer les façons d’optimiser leur présence sur les réseaux. «La cohérence est le meilleur gage de succès. Si l’on se met trop en scène, on va s’épuiser rapidement.» Et de pointer les teams de «community managers» au service des musiciens les plus capés. «Les majors ont pris le train en marche mais elles ont bien compris l’horizontalité du nouveau système, où tout utilisateur est un média. Elles ont aussi l’avantage de savoir réclamer les droits d’auteur générés par l’écoute en ligne.» Mais face à l’opacité économique des principaux sites de streaming (YouTube en tête), l’immense majorité des musiciens n’y recherche que le rôle promotionnel. «Au final, le réseautage sert surtout à annoncer ses concerts et à vendre du merchandising.»

Promotion par le clip

Féru de blues mais né avec le Net, le duo romand The Last Moan illustre idéalement cet artisanat de la débrouille. A l’occasion de la sortie de son premier disque (Zig Zag Dream, vernissage vendredi soir à Sion), il a dégainé à tout va en jouant entre Facebook («pour les infos sérieuses», selon le chanteur Igor) et Instagram («pour les trucs plus légers»). Il a aussi concilié l’impact des médias traditionnels et celui des réseaux sociaux. «Notre clip sur YouTube a été plébiscité par 20 minutes, ce qui nous a ramenés sur Facebook une soixantaine de nouveaux fans en quelques heures», résume Igor, 26 ans. «On essaie d’être un maximum actifs. Sur Facebook, on sait qu’une photo sera plus «vue» qu’un simple statut. C’est assez étonnant de constater que Gaëtan, qui a quatre ans de moins que moi, est beaucoup plus à l’aise avec tout cela. Il poste bien plus facilement des vidéos, il a des réflexes que je n’ai pas.»

A Lausanne, un autre duo fut parmi les premiers à savoir tirer partie de la promo par YouTube: venu de l’ECAL, Larytta a publié des clips en support de son electropop, qui oscillent entre 200'000 et 800'000 vues! Pourtant, du haut de ses 38 ans, le batteur Christian Pahud reconnaît avoir «une approche classique à travers le clip. On ne met pas l’énergie suffisante à travers les réseaux, on le sait quand on voit comment raisonnent les jeunes qui arrivent.» Pour autant, le visuel demeure la meilleure carte de visite — YouTube est le site de musique en ligne le plus populaire dans le monde.

Et pour les réfractaires à conjuguer leurs talents de musiciens et ceux d’informaticiens? «Il existe bien sûr des possibilités d’être connus sans passer sa vie sur un écran, concède Yan Luong. Mais on restera un artiste «régional» en se privant d’opportunités potentielles. On peut ne pas adorer cette évolution, mais c’est le monde d’aujourd’hui. Et pour critiquer ces outils, il faut savoir les utiliser si l’on veut que son message soit efficace. On n’en sort pas.»

Montreux s’invite à Lausanne

Pour sa 3e édition, la Montreux Jazz Academy choisit une meilleure visibilité en investissant tous les jours jusqu’au 10 mars les locaux de l’EJMA, dans le Flon lausannois. Dix «élèves» virtuoses passés par les concours estivaux du festival le retrouvent en format hivernal, pour une semaine d’ateliers publics, de jam sessions et de cours privés sur leur métier de musiciens. Dimanche, le séminaire sur la promotion par les réseaux sociaux leur sera également donné par Luc Meier, curateur du ARTLAB, à l’EPFL — signe de la collaboration continue entre le festival de jazz et l’Ecole polytechnique fédérale, qui a veillé sur la numérisation des 5000 heures d’archives de concert et développe les nouveaux outils pour en assurer la diffusion à l’heure du tout digital. (24 heures)