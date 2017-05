Prémices veut titiller la curiosité des Lausannois

Et un festival de plus! Mais pas n’importe quel festival. Rompant habilement avec la standardisation de la tête d’affiche qui n’en est pas toujours une, Prémices se présente comme un rendez-vous jouant clairement la carte d’une programmation «gentrifiée», urbaine et branchée, servie samedi dans six clubs de la ville et sur dix scènes off et gratuites. En tout, le marathon d’un jour osé par l’association Les Nouveaux Sons propose 33 groupes, artistes et DJ au public lausannois.

«C’est venu d’une envie commune, avec quelques amis, d’essayer ici le concept de l’Eurosonic, en Hollande, et du Great Escape, en Angleterre: créer un festival de pure découverte, avec des talents en développement, sans tête d’affiche», détaille Loïc Delacour, parmi les organisateurs. «Nous avons franchi le pas quand le For Noise et Electrosanne ont tiré la prise. Je pense qu’il y a une envie pour un événement comme le nôtre.»

Des sonorités contemporaines

Contre un billet unique (30 fr.), le public est invité à flâner au gré des scènes et recevoir sa rasade rock ou electro — le plus souvent les deux mêlées, signe des sonorités contemporaines. Agar Agar, Morse, Antipods, Papaya Fuzz, Silikat, The Pirouettes, autant d’artistes suisses et internationaux à tester au Romandie, au Bourg, à la Datcha, à l’ABC, au Folklor et au Bleu Lézard, pour la programmation payante.

Un reflet indirect de la belle offre lausannoise en matière de «petites» scènes qui pourrait valider le pari d’un public que l’absence de Kadebostany ou de Charlie Winston ne traumatisera pas. Le risque financier de ce festival au budget de 35 000 francs est minime, porté par un crowdfunding et quelques sponsors privés. Trois cents billets vendus équilibreront les comptes et offriront au Prémices la suite que réclame son nom. (24 heures)