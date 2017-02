Qui sera sacré aux Grammys?

La soirée des Grammy Awards s'est ouverte dimanche à Los Angeles avec Chance The Rapper sacré meilleur nouvel artiste et Adele sur scène pour interpréter son tube planétaire «Hello».

#LIVE Découvrez sans plus attendre la prestation d'@Adele sur "Hello" ! Un seul mot : sublime (comme d'habitude) #GRAMMYs ???? ???? pic.twitter.com/fy9DcGN4mV — Adele France (@AdeleSourceFR) 13 février 2017

La diva britannique et la pop-star Beyoncé - enceinte de jumeaux-, avec son album-concept «Lemonade», sont les deux grandes favorites des Grammys. Le canadien Drake et l'idole des jeunes filles Justin Bieber sont également en lice pour les principaux prix.

James Corden, qui anime la cérémonie, a démarré avec un numéro enlevé de claquettes faussement raté avant de se lancer dans un rap humoristique se moquant en partie du nouvel hôte de la Maison Blanche: «avec le président Trump on ne sait pas ce qui va arriver».

La soirée pourrait s'avérer chargée politiquement comme l'ont été les récentes cérémonie de prix des Golden Globes ou des SAG Awards, beaucoup d'artistes s'opposant ouvertement à la politique du président américain Donald Trump.

«C'est précisément le moment pour les artistes de se mettre au travail» a lancé la chanteuse vedette Jennifer Lopez, citant l'écrivaine afro-américaine Toni Morrison pour remettre le premier prix de la soirée, en faisant allusion au climat politique tendu aux Etats-Unis.

Daft Punk sur scène

C'est Chance The Rapper, originaire de Chicago, qui a décroché le prix de la révélation de l'année, le dédiant à ses parents, à Dieu et à Chicago. L'artiste a bénéficié de nouvelles règles qui permettent aux diffusions exclusives en streaming de concourir.

Le duo électro français de Daft Punk, en costume ressemblant au maléfique Dark Vador de «Star Wars», ont ensuite pris la scène, leur première performance en direct en trois ans, pour accompagner The Weeknd.

Daft Punk performing for the first time in 3 years. @theweeknd #GRAMMYs pic.twitter.com/AUZgLUBbIe — The Weeknd News (@TheWeekndNewsXO) 13 février 2017

Beyoncé, déjà lauréate de 20 Grammys, pourrait enfin décrocher dimanche l'une des plus prestigieuses récompenses, qui lui a jusqu'à présent échappé: album de l'année pour «Lemonade» et disque de l'année pour «Formation».

La vidéo du titre a été primée lors de la première partie non télévisée de la cérémonie. Le clip provoquant de Melina Matsoukas rend hommage au mouvement anti-violences policières Black Lives Matter, et évoque les ravages de l'ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans tout en symbolisant les racines en Louisiane de la superstar.

Adèle pourrait entrer dans l'histoire

Adele est l'autre grande favorite de la soirée grâce à son album «25» porté notamment par la balade mélancolique «Hello». Avec «25», la chanteuse à la voix puissante et texturée a réédité ses prouesses commerciales de l'opus précédent «21», record de ventes qui avait triomphé aux Grammys.

Elle pourrait entrer dans l'histoire des Grammys si elle décrochait ceux d'album et de disque de l'année: elle serait la première à les gagner pour deux albums consécutifs depuis Stevie Wonder dans les années 70. Pendant la première partie de la cérémonie, elle a déjà conquis les statuettes de meilleure performance pop solo et album de pop vocale.

L'australien Flume a quant à lui ravi le prix du meilleur album de dance électronique pour «Skin» au Français Jean-Michel Jarre avec son opus «Electronica 1: The Time machine». La soirée ne manquera pas de rendre hommage à de très grands disparus de la musique, notamment le crooner-pop George Michael, le légendaire poète à la voix sépulcrale Leonard Cohen, le roi du funk-rock-R&B Prince.

Musique de la liberté

A propos de l'icône du jazz et de la soul Al Jarreau, décédé dimanche, le chanteur Gregory Porter, lauréat d'un Grammy, a déclaré que «le jazz est la musique de la liberté et Al en était l'incarnation».

Le mythique David Bowie, mort en janvier 2016, a pour sa part reçu cinq Grammy posthumes dont meilleurs album de musique alternative et performance rock pour son disque testament magistral «Black Star».

Le violoncelliste virtuose Yo-Yo Ma, américain d'origine chinoise et né en France, a décroché le prix du meilleur album de musique du monde avec son orchestre Silk Road Ensemble pour «Sing Me Home», exploration des connexions musicales à travers l'Eurasie.

Katy Perry devrait interpréter son très disco nouveau titre «Chained to the Rhythm», et Lady Gaga se lancera dans une performance iconoclaste avec les papes du heavy metal Metallica, une semaine après avoir enflammé le public du Super Bowl.

Les deux chanteuses ont fait partie des plus ardentes supportrices de la candidate démocrate malheureuse Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle, ce qui peut laisser présager des messages politiques, même si au Super Bowl Gaga avait privilégié l'inclusion à la défiance. (AFP/nxp)