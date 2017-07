Radiohead à Tel Aviv, malgré l'appel au boycott

Le groupe de rock britannique Radiohead s'est produit mercredi devant des dizaines de milliers de personnes à Tel Aviv, passant outre aux appels à annuler son concert, sur fond de campagne internationale de boycott d'Israël pour dénoncer l'occupation des Territoires palestiniens.

At #Radiohead concert in Israel: "A lot of stuff was said about this, but in the end we played some music." #radioheadinisrael pic.twitter.com/u3W1CqVlMu