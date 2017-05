Une programmation très francophone au Chant du Gros

Le festival du Chant du Gros au Noirmont (JU), dans les Franches-Montagnes, a levé lundi le voile sur sa programmation. La manifestation, qui se déroule du 7 au 9 septembre, propose une affiche très francophone avec Renaud, Véronique Sanson et Christophe Maé.

Les festivaliers pourront écouter Les Insus, renaissance du mythique groupe de rock Téléphone, emmené par Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka. Aussi présent sur scène, le groupe de hard rock français Trust qui se reforme pour ses 40 ans. Parmi les autres artistes à l'affiche, le public pourra entendre les Biennois de Pegasus ou les Jurassiens de Silver Dust. Au total, 22 concerts aux sonorités rock, reggae, pop, électro ou chanson française sont programmés sur les deux scènes du festival.

De plus en plus de festivaliers extérieurs à l'Arc jurassien font le déplacement pour assister aux concerts donnés sur un champ situé à 1000 mètres d'altitude dans une ambiance familiale. L'an dernier, plus de 50'000 spectateurs avaient assisté à la 25e édition de la manifestation. (ats/nxp)