[VIDÉO] Paléo renforce son accueil du public

Face à une concurrence toujours plus rude, Paléo est serein, comme l’a répété à plusieurs reprises son patron Daniel Rossellat, lundi lors de la conférence de presse d’ouverture du festival nyonnais. «Paléo n’est pas à vendre. Il n’y a aucune chance que nous entrions en négociation pour cela. C’est d’autant plus facile à affirmer que nous n’avons jamais été approchés pour cela. Et ceci n’est pas à un appel.»

Alors que des multinationales s’attaquent aux marchés des festivals, comme les américains de Live Nation qui ont racheté l’Open air de Frauenfeld, Paléo défend son indépendance en renforçant ce qui le distingue des autres rendez-vous estivaux: l’accueil. «C’est n’est pas parce qu’il existe des chaînes de café comme Starbucks qu’il n’y a plus de petits bistrots bien tenus», image Daniel Rossellat.

L’édition 2017 reste donc fidèle à ses valeurs et le terrain ressemble furieusement à celui de 2016. A quelques détails près, qui ont toute leur importance. «Nous avons ajouté des places assises pour offrir plus de lieu de repos et aussi pour faciliter les rencontres», note le patron à la chemise à carreaux. Du mobilier urbain marquent aussi plus clairement l’identité des différents quartiers, comme celui de l’Orient avec de nouvelles portes japonaises ou des grandes fleurs blanches dans celui de la terrasse.

Le Village du monde met le cap cette année sur l’Amérique centrale, «à laquelle nous avons annexé les Caraïbes pour que la fête soit plus belle», selon les mots d’Amaryllis Blanchard, responsable du projet. L’endroit, toujours prisé des festivaliers amateurs de découvertes culinaires et musicales, compte trois structures inspirées des temples mayas dont l‘un culmine à 9 mètres. La tour vagabonde qui avait connu un beau succès l’an passé a disparu. Un bar à cocktails l’a remplacé. Sur deux niveaux, il propose une ambiance à la Frida Kahlo où les artistes de la scène du Dôme voisin auront une scène plus intimiste pour se produire.

Autre rendez-vous attendu du public, le projet de la HES SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) a construit un volcan tenu par 60 000 mètres de rubans blancs. Le résultat vaut le coup d’œil. A l’intérieur, une douche géante a été aménagée à côté du bar tenu par un yeti. Les étudiants seront présents toute la semaine pour animer les lieux avec des ateliers ludiques et intelligents.

A noter encore que la Ruche, avec ses spectacles de rue et de cirque, a choisi le thème de l’audace pour fêter son dixième anniversaire.

Le projet de la HESSO à @PaleoFestival est le plus ambitieux jamais réalisé selon son responsable Laurent Essig. pic.twitter.com/UPjGAUMwKF — Ebinger Raphaël (@Raphaelebinger) July 17, 2017

#Paleo2017 Atelier mosaïque au village du monde de @PaleoFestival. Tout doit être prêt demain pour l'ouverture du festival. pic.twitter.com/yVd036RMum — Ebinger Raphaël (@Raphaelebinger) July 17, 2017

#Paleo2017 @DanielRossellat sur l'arrivée d'acteurs comme Live Nation sur le marché des festivals : "Paléo n'est pas à vendre." — Ebinger Raphaël (@Raphaelebinger) July 17, 2017

La conférence de presse s'est tenue sur une piste de cirque, avec quelques sympathiques numéros de voltige au menu.

#Paleo2017 Avant-goût des spectacles de rue avec le Cirque Pardi pic.twitter.com/XhT87hzMBi — Mudrecki Bartek (@BartekMudrecki) July 17, 2017

#Paleo2017 La conférence de presse sur une piste de cirque ???? Quelles nouveautés seront annoncées? Stay tuned pic.twitter.com/mjT2wpHHs2 — Mudrecki Bartek (@BartekMudrecki) July 17, 2017

(24 heures)