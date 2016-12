«La Bohème», un drame dans le dépouillement

Paris dans un XIXe siècle finissant. Ses artistes en quête d’ascension et de reconnaissance; leurs menues histoires quotidiennes, faites de privations, de virées consolatrices dans les cafés de la capitale, d’histoires d’amour tâtonnantes et de drames menant au trépas. La Bohème – que Puccini définit comme un ensemble de «Scènes lyriques en quatre tableaux» – garde, avec sa trame limpide et son épilogue bouleversant, une fraîcheur qui captive avec une constance insolente grand public et lyricomanes. D’accès immédiat, intelligible de tous, l’œuvre et l’univers fantasmé qui s’y rattache offrent aussi des matériaux sensibles qui ont poussé la plupart des productions à s’orienter vers un réalisme certain, accompagné de décors illustratifs.

Qu’en est-il du spectacle présenté en première mercredi soir à l’Opéra des Nations? On dira tout d’abord qu’il a fait mentir une certaine tradition en empruntant un chemin étonnant. Au lever de rideau, donc, le public a fait la découverte d’une mansarde parisienne illustrée par un dispositif scénique tenant de l’épure janséniste. Les décors (signés Raimund Orfeo Voigt) reposent sur de simples draps plongeant sur toute la verticalité de la scène et délimitant un espace ample et quasi vide. Opacité et transparence des murs alternent selon les éclairages, tandis qu’une poignée d’accessoires (la toile de Marcello, un matelas nu, un poêle, une table) suggèrent plus qu’ils n’illustrent le quotidien fragile des quatre artistes qui occupent les lieux. Trois des quatre tableaux de cette Bohème s’articulent ainsi, selon une mécanique réduite à l’essence.

Comment faire parler, dès lors, les puissants sentiments qui irriguent l’œuvre, dans un biotope aussi dépourvu de soutiens visuels? En misant tout ou presque, comme le fait le metteur en scène Matthias Hartmann, sur le jeu et l’incarnation des personnages. Cette option théâtrale s’est avérée particulièrement réussie dans la plupart des rôles. C’est le cas de Mimì, à laquelle Nino Machaidze parvient à conférer à la fois les traits insouciants de son élan juvénile et l’angoisse sourde et grandissante d’une maladie qui la consomme et la mènera à la mort. Voix solide et précise, au timbre un brin acidulé et au vibrato quelque peu ondoyant, la soprano a été une Mimì vaillante et, dans le final, bouleversante. Son «Mi chiamano Mimì» a marqué d’entrée les esprits. Murmuré au quatrième acte, il a révélé une cantatrice poignante.

L’autre héros de l’œuvre, Rodolfo, génère moins d’adhésion: Dmytro Popov s’y attelle certes avec justesse et une belle ardeur, mais sa projection peu tonitruante le met en position de faiblesse face à un orchestre qui le couvre à plusieurs reprises. Et il y a cela encore: son absence de réel charisme scénique ôte au personnage ses traits saillants. Tout le contraire de Marcello, qui trouve en André Schuen une voix pleine, aux graves solides, doublée d’un jeu dynamique et prestant. Du quatuor de protagonistes reste Musette, dont Matthias Hartmann souligne, dans les deuxième et troisième actes, la nature volage et vulgaire, et qui acquiert dans le quatrième une belle profondeur. Dans ce double registre, Julia Novikova affiche une grande aisance. Sa prestation vocale, correcte, est marquée par des notes aiguës forcées («Quando m’en vo»).

Un chapitre à part mériterait l’éblouissant deuxième acte, qui délaisse la logique dépouillée des trois autres pour afficher des effets scéniques conquérants. Dans ce tableau, une structure à trois étages parée de centaines de petites lumières se présente au public. Elle rappelle la forme d’une coque de navire, proue pointée vers la salle. La vie parisienne trouve dans cette trouvaille toute sa fébrilité, animée par un Chœur du Grand Théâtre et une Maîtrise du Conservatoire populaire de musique en très grande forme.

Le grand bonheur de cette production vient surtout de la fosse. Grand intime de l’œuvre, le chef Paolo Arrivabeni a mené l’Orchestre de la Suisse romande vers des sonorités à la grâce rare. Sous sa baguette, les articulations s’enchaînent avec souplesse, les cuivres ont une rondeur saisissante, les archets un lyrisme maîtrisé. Tout le génie de Puccini et de son chef-d’œuvre y est magnifié.

«La Bohème» de Giacomo Puccini, Opéra des Nations, jusqu’au 5 janv. Rens. www.geneveopera.ch

(24 heures)