Le TMR s’amuse avec Tchekhov et sa «Dame au petit chien»

Le Théâtre Montreux-Riviera fête la Saint-Valentin avec Tchekhov. Et plutôt deux fois qu’une, avec La dame au petit chien , suivi de Ma dame de Yalta. Dès demain sur le plateau du théâtre montreusien, les personnages de la plus célèbre nouvelle de l’écrivain russe prendront vie, grâce à l’adaptation dialoguée qu’a tirée le Vaudois Michel Moulin de cette passion amoureuse (et adultérine) nouée, à l’aube du XXe siècle sur les bords de la mer Noire, entre Anna et Dimitri, deux amants que tout sépare. Après le mélodrame (et l’entracte), place au rire avec un jeu de séduction qui s’annonce, cette fois-ci, moins sentimental et littéraire.

Osant un saut dans le temps, Michel Moulin s’est inspiré du récit original pour inventer une autre pièce de théâtre. «Il ne s’agit pas d’une suite à proprement parler mais d’une transposition, à notre époque, de l’univers imaginé par Tchekhov, résume l’auteur et metteur en scène. Si la première partie est plutôt douce-amère, la seconde sera franchement humoristique.» Avec un fil conducteur: la force des sentiments et les désirs contre lesquels il est difficile de lutter.

L’intrigue se situe toujours dans la suite du palace qui a abrité les ébats des amants. Le public retrouvera Anna (incarnée par Laurie Comtesse) et Dimitri (Pascal Schopfer), ou du moins leurs descendants. Il y aura, bien entendu, le petit chien, mais aussi d’autres personnages incarnés par Florence Quartenoud, Marie Fontannaz et Jacques Mooser. Que font-ils? Où vont-ils? Suspense jusqu’à la première. «Je peux juste dire qu’il y aura de la passion et que l’intrigue réservera son lot de surprises. Mais il sera, cette fois-ci, moins question d’amour que d’envie de réussite.» Les nouveaux Dimitri et Anna souhaitent, désormais, monter une comédie musicale pour honorer la mémoire de leurs aïeux. Pour y arriver, ils sont prêts à tout.

Le pitch de Ma dame de Yalta a été décidé par le public lui-même. Au printemps passé via son site Internet, le TMR a soumis deux idées au vote du public, l’une dans la droite ligne de la nouvelle de Tchekhov, l’autre plus audacieuse. «C’est la proposition la plus décalée et immorale qui a remporté les suffrages», s’amuse Michel Moulin. Et puisque le metteur en scène aime truffer son travail de musique, il s’est fait plaisir en travaillant avec le chanteur Nicolas Fraissinet, auteur des compositions originales qui émaillent le spectacle. G.CO.

Note: Théâtre Montreux Riviera Jusqu’au 14 mars (ma-je 19 h, ve-sa 20 h, di 17 h) Loc.: 021 961 11 31 et sur le site www.theatre-tmr.ch (24 heures)