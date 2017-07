Midnight Oil brûle encore

Peter Garrett n’est plus ministre. Mais Peter Garrett est toujours chanteur. Et Midnight Oil reste ce groupe de scène efficace, largement doté en hymnes militants et basses trépidantes. Et la venue à Paléo, mercredi, du groupe australien n’aura en rien souffert d’éventuels soupçons de redite artificielle. Point de coup fourré. Midnight Oil, ce soir-là, a fait son boulot. Correct, solide, généreux. Définitivement attachant, aujourd’hui comme hier.

«Bonjour everybody!» Le riff puissant d’une guitare électrifiée a crevé cet air lourd d’avant l’orage, tandis que les coups raides portés sur la batterie achevaient de poser cette fameuse rythmique épileptique. Et le «géant vert» s’est avancé.

Quinze ans d’absence

Silhouette noir, crâne nu, Garrett est un étendard, dont les mots gravés sur le torse ont valeur de déclaration politique: «To sin by silence when we should protest makes coward out of men». C’est en gardant le silence que les hommes deviennent des lâches. Signé de la poétesse Ella Wheeler Wilcox. Un mantra pour Saint Garrett, patron des écolos, viré de son poste de ministre de l’Environnement après que son gouvernement eut sérieusement merdé sur la qualité d’habitations qui partait trop vite en flamme. Sale histoire. Mais Garrett tient bon. «On est Australien, n’est-ce pas!» Et Garrett a des choses à dire. «En Australie, on a les plages, les kangourous… On a aussi, venu du Pacifique, ce continent de plastique qui dérive vers nous, inexorablement.» La terre se réchauffe! Veille te voir! Bon sang, comme il a raison. Le «géant vert», c’était son surnom avant. Pete Garrett le mérite encore.

Après 15 ans d’absence, Midnight Oil reprend sa marche, imperturbable. Et Pete Garrett gesticule, et chante de sa voix gouailleuse, de son timbre graisseux. Et l’équipage va bon train, et sourit à ce point que s’en devient presque anachronique. Vieille équipage. Vieux comme Blue Sky Mine, My Country et Dead Heart.

Les années 1980 sont loin, qui ont fait une fête à la manière glorieuse et simple du groupe australien. Les années 1990 avaient sérieusement érodé leur génie créatif. En 2002, c’était logique de fermer la boutique. On croyait l’affaire enterrée, réservée à l’usage des discos de Nouvelle an. Beds Are Burning pour guincher. Mais voici que l’an 2017 retrouve cette joie partagée, ce grand machin haut les cœurs, sans chichis, sans effets de manches.

«Beds are burning», enfin

S’ils n’étaient venus, s’ils ne s’étaient présentés au portillon des vedettes en délit de come-back, les auraient-on oubliés?. Et quoi? C’est tant mieux alors. Car, à présent, il faut pour raviver la flamme toute la jouerie du groupe, et les poses extatiques du chanteur, ses mimiques hallucinées, ses rugissements de rockers de bric et de broc. Garrett, toujours lui, qui semble embrasser la foule de ses grands bras, et tire, tire encore ce fil imaginaire qui accroche Midnight Oil à son public. Inespéré retour.

Et cela valait aussi, surtout, pour l’attente d’un titre, un seul. De cette attente bien gérée par le groupe, les malins… Lorsque, au terme d’une performance rondement menée, résonnait enfin le refrain chéri, la mère des hymnes positifs, années 1980 pur-sang, alors la foule qui ronronnait s’est redressée. Pour chanter à tue-tête: «How can we dance when our earth is turning, How do we sleep while our beds are burning». Pour une minute alors, une petite minute, ces étonnants babas un peu punk venus des antipodes, cette bande de potes qui défiait l’establishment, jouant dans le bush pour défendre la cause des aborigènes, pour une seconde encore, Midnight Oil est revenu.

Et puis l’on retournera baguenauder sur l’Asse, le cœur léger, l’estomac plein de ses excellents raviolis d’Orient, les oreilles bourdonnant encore de ce moment inattendu.

(24 heures)