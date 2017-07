Paléo reçoit les conseils du ministre

Avec Midnight Oil en première tête d’affiche du mercredi, le festival tend le micro à Peter Garrett, chanteur chauve depuis les débuts du groupe, ce qui rend moins visible le poids des années: les Australiens se sont formés en 1976 et seules les ambitions politiques de Garrett (et un succès déclinant) ont conduit à leur séparation en 2002. Leur tournée mondiale est ainsi la première en quinze ans, ravivant l’intérêt pour cette formation estampillée eighties aussi sûrement que le film Crocodile Dundee, autre production culturelle de cette époque à avoir exporté la question aborigène dans l’hémisphère Nord.

Pour Midnight Oil, l’hymne au continent sauvage s’appelle Beds Are Burning, antienne écolo qui, en 1987, a propulsé les gars de Sydney au sommet des charts mondiaux. L’album Diesel And Dust était déjà leur sixième, et «The Oils» déjà stars en Australie, mais le mix de blues et de new wave de la chanson, boostée par la niaque caoutchouteuse de Garrett (influencé par les intonations carnassières du Pistols John Lydon), fait merveille. Ajoutez-y la bonne conscience ambiante du business pop en ce milieu de décennie (Live Aid, chansons pour l’Ethiopie, Sting sauvant l’Amazonie) et tout était en place pour faire de Beds Are Burning le hit de l’été 1987. Si gros que Midnight Oil eut de la peine à se défaire de ce disque, contenant d’autres succès, comme Dreamworld et The Dead Heart. Les albums suivants démontrèrent toujours un peu plus la difficulté du groupe à affronter les modes, lui qui a toujours flatté un même son rock et carré, proche de ses compatriotes d’INXS.

En 2002, Peter Garrett s’engage activement dans le Parti travailliste australien. Bingo: la victoire électorale de 2007 offre le maroquin de l’Environnement, puis de l’Education en 2010. Pas mal pour un rocker, quand bien même celui-ci avait empoché une licence en droit et en sciences politiques avant le succès du groupe. «Comment allons-nous dormir si nos lits brûlent?» scandait-il dans Beds Are Burning. Trente ans plus tard, la question demeure d’une actualité évidemment brûlante. «Je me suis engagé dans la politique en raison du changement climatique, par désaccord avec le gouvernement conservateur de l’époque, expliquait-il au Figaro en mai dernier. Certaines des causes pour lesquelles nous avons chanté et fait campagne sont bien plus urgentes de nos jours.» L’âme écolo du Paléo et la double chemise artistique et politique de son directeur et syndic devraient lui convenir.

(24 heures)