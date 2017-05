Paul Dewandre brosse la vie à deux et ses quiproquos

Paul Dewandre décortique les petites incompréhensions du quotidien. Le fait, par exemple, que les femmes s’énervent lorsque les hommes se contentent d’enjamber le panier à linge posé au pied de l’escalier plutôt que de le prendre avec eux. Alors il explique: «L’homme est séquentiel, il fait une chose à la fois. Il monte pour se coucher, pas pour ranger la lessive.» Ces exemples de la vie courante, le Belge les distille dans son spectacle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 2, en tournée en Suisse romande. Mais comment cet ancien chef d’entreprise est-il devenu le chantre des relations conjugales et le disciple des théories du thérapeute américain John Gray, auteur du best-seller auquel il a emprunté le titre de son ouvrage comme nom de son seul en scène? «A 30 ans, j’ai fait ma crise de la quarantaine», explique-t-il au bout du fil. Originaire de Louvain, diplômé d’une école de commerce et d’ingénieurs, il fonde et dirige pendant quelques années une compagnie aérienne. Jusqu’à ce que la crise du Golfe de 1991 le frappe de plein fouet et l’oblige à mettre la clé sous la porte. «Dans cette période de transition, j’ai écrit un livre sur comment les nouvelles technologies pouvaient impacter notre façon de travailler et d’acheter. On était au début du téléphone portable. Je suis allé suivre des formations aux Etats-Unis en 1996. Dans le cadre d’un séminaire sur le leadership, il y avait un thérapeute américain qui parlait des relations hommesfemmes. C’était John Gray (lire ci-contre). Je ne le connaissais pas et le sujet ne m’intéressait a priori pas du tout. J’étais marié avec Corinne depuis trois ans et tout se passait bien entre nous. J’étais un peu sceptique.» Et pourtant la magie a opéré. «J’ai adoré ce que j’ai entendu parce que j’ai trouvé une série de réponses à mes petites interrogations du quotidien. Comme par exemple pourquoi ma femme pouvait téléphoner pendant des heures à sa mère pour lui expliquer que ce qu’on avait mangé à midi était un peu froid. J’ai mieux compris les rouages de la logique féminine et cela m’a vraiment touché. Dès lors j’ai voulu en parler autour de moi.»

Blessure d’enfance

Paul Dewandre remonte à sa propre enfance pour expliquer le chamboulement intérieur crée par le discours de John Gray sur la communication de couple. «Mes parents se sont séparés à ma naissance. Mais jusqu’à l’âge de 13 ans, je n’en ai rien su. Ma mère me disait que mon père travaillait trop loin pour rentrer tous les soirs à la maison. Parmi mes trois grandes sœurs, deux étaient au courant mais on n’en a jamais parlé. Mon père vivait avec sa nouvelle femme et il venait passer le samedi avec nous comme si de rien n’était. Ma mère a voulu me protéger, mais j’ai grandi avec ce mensonge.» L’homme, installé depuis à Aix-en-Provence avec son épouse et ses quatre enfants, décide de réunir 80 copains dans un hôtel afin de partager avec eux les trucs et astuces piochés dans les manuels de l’Américain, soit décoder le langage masculin et féminin. Son but est clair: diffuser ses idées en français sous forme d’ateliers, une fois obtenu l’accord de l’auteur. Pendant dix ans, il nourrit ses présentations de témoignages et de sa propre expérience de couple, jusqu’au jour où il rencontre une journaliste qui lui demande pourquoi il n’en tirerait pas un spectacle. L’homme n’est ni psychologue ni humoriste. «Mais j’ai réalisé que sur scène, on ne mettait pas en doute la légitimité du comédien.» Il démarre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus en 2006 dans un petit café-théâtre de Marseille, et le bouche-à-oreille fait le reste. «Je l’ai joué 1400 fois devant plus d’un million et demi de spectateurs pendant sept ans», se réjouit-il. Il y a trois ans, il lance le deuxième volet avec lequel il tourne depuis. «Ce spectacle est fait pour que les gens rient, mais il y a aussi l’idée de partager des informations pour améliorer la qualité de la relation. Après, libre à chacun d’en tirer ce qui lui plaît.»

