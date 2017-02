Sévelin 36 fête son 20e printemps dédié à la danse

Infobox

A l'affiche

Une quinzaine de pièces chorégraphiques, signées par des artistes suisses ou étrangers, sont programmées du 8 au 22 mars, à l’occasion des Printemps de Sévelin. Sélection.



«We love Arabs» Sensation du Off d’Avignon en 2016, la création d’Hillel Kogan fera l’ouverture du festival, le 8 mars, avec une reprise le lendemain. Cette pièce est l’histoire drolatique d’un chroégraphe israélien qui choisit un danseur arabe. «Un spectacle intelligent, réfléchi et très abordable», observe Philippe Saire.



«Douglas» Dans son spectacle, présenté du 17 au 19 mars au Cinéma Eldorado, l’Ecossais Robbie Synge «danse» avec une palette d’objets simples qui peuvent se trouver dans n’importe quel théâtre. «Léger et délicat, autant qu’audacieux ou dramatique.»



«Moto-cross» Les 23 et 24 mars, la Française Maud Le Pladec tournera son regard vers son passé. Pour survoler l’actualité politique et musicale des années 1980. Pour convoquer, surtout, ses souvenirs liés à la passion sportive de sa famille pour le moto-cross, avec un texte écrit en collaboration avec Vincent Thomasset.



«Otolithes» La Tessinoise Lorena Dozio s’est inspirée du langage des oiseaux et des langues sifflées à travers le monde. En investiguant la relation à l’air, au son et à l’autre, l’artiste transforme son corps en instruments musicaux transmetteurs de sens. «Un spectacle sensible et très fin», pour Philippe Saire.