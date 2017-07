Amende de 3 millions pour le canular homophobe

Dans cette séquence diffusée le 18 mai, l'animateur vedette de C8 Cyril Hanouna piège en direct au téléphone des personnes, principalement des hommes homosexuels, qui ont répondu à une fausse petite annonce qu'il avait publiée sur un site de rencontres. Le canular, qui a suscité près de 40'000 plaintes de téléspectateurs, avait entraîné le retrait de plusieurs annonceurs.

«L'animateur a, tout au long de cette séquence, eu recours à de nombreux clichés et attitudes stéréotypées sur les personnes homosexuelles. Le CSA a estimé qu'en diffusant cette séquence, la société C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée, ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations», souligne le régulateur dans sa décision.

«Incompréhension»

C8 a immédiatement fait part de son intention de déposer un recours, dénonçant un «traitement inéquitable et discriminatoire» et «renouvelant son incompréhension relative à l'acharnement du CSA sur son programme-phare». Le CSA n'a pas suivi la recommandation du magistrat chargé d'instruire le dossier qui avait préconisé la suspension pendant une semaine à la rentrée de «TPMP» ou de «toute autre émission analogue».

Cette amende est une des plus fortes jamais infligées par le CSA. Sa sanction la plus lourde, une amende de 30 millions de francs (environ 4,5 millions d'euros), avait été imposée à TF1 en 1992 pour non respect de ses quotas d’œuvres de diffusions en français.

Mes chéris je vous tiens au courant des décisions qui tombent auj et je vous aime fort!#TousAvecTPMP — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 26 juillet 2017

Habitué des polémiques, TPMP est le programme qui a suscité le plus de plaintes auprès du CSA: près de 47'000 au total depuis sa création il y a plusieurs années. Début juin, le Conseil avait privé de publicité pour trois semaines l'émission suite à deux séquences diffusées en novembre et décembre, épinglées respectivement pour atteinte au respect de la personne humaine et pour sexisme.

Bon bah les cheris le truc le plus important à retenir C est Qu on sera à l antenne le 1er septembre pour une nouvelle saison de ouf!!???? — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 26 juillet 2017

Le groupe Canal , maison mère de C8, qui a contesté cette décision en justice, réclame 13 millions d'euros de dédommagement au CSA. «Cette nouvelle sanction frappe, comme les deux précédentes prononcées il y a à peine plus d'un mois, par son caractère disproportionné», regrette C8. (ats/nxp)