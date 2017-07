Daenerys et ses dragons veulent le «Trône de fer»

A HBO, les producteurs de Game of Thrones s’en excusent. En raison de tournages plus complexes, la septième saison s’est fait attendre. Et pour cause. Ainsi une des gigantesques batailles a requis pas moins de six mois de travail. Du coup, les aficionados se déchaînent sur la Toile. La rumeur a enflé au point de soupçonner HBO de lancer des «fake news» pour meubler les longues soirées d’hiver sans la compagnie des Stark et autres Lannister. L’info la plus plaisante? Le scénario se conclurait façon «Daenerys et Jon furent heureux et eurent beaucoup de petits dragons». David Benioff, auteur de l’adaptation et superviseur de la plus fastueuse série télévisée du 21e s., ironisait face au tumulte: «La CIA ne peut pas le faire, la NSA ne peut pas le faire. Quelle chance avons-nous de garder le secret sur le scénario?»

Scénariste de X-Men ou Troie, le New-yorkais lâchait quand même un maigrichon indice, soulignant l’abnégation d’Emilia Clarke, l’irrésistible interprète de Daenerys, la mère des dragons. «Elle a été bloquée en position assise, 8 heures par jour, 6 semaines, aspergée d’eau, de fausse neige et Dieu sait quoi.» Dieu sait sans doute mais sûr que Winter is coming et que la blonde pourrait livrer bataille contre les Marcheurs Blancs, ces monstres terrifiants que le Mur a su contenir un temps. Sur le site érudit Game of Thrones Wiki, les experts notent d’ailleurs que pour la première fois depuis la quatrième saison, l’équipe est retournée filmer au cœur de l’Islande, sur les glaciers de Jökusárlón et Svínafellsjökull, les sites du Mur.

Reste que chaque bribe de scoop se voit exploiter d’une manière démesurée. Et scruté au bout des lèvres, chaque acteur finit par en révéler un peu. Si peu. Voir Kit Harington qui a tenu Jon entre la vie et la mort durant une des boucles narratives les plus passionnantes de la saga. Récemment dans Variety, il avouait avoir longtemps douté. «Le Batard de Winterfell» avançait une métamorphose probable. «Cette année verra un énorme changement, un séisme qui provoquera une remise en cause de tout ce que nous avons appris sur lui…» Rougissant d’en avoir déjà trop dit, il esquivait: «Mais c’est toujours le même Jon, il a juste grandi.»

Dans cet ordre d’idées, la relecture des précédentes saisons laisse ouvertes quelques questions qui devront de toute façon, trouver une issue. Ainsi notamment du sort réservé au rondouillard Sam (John Bradley). Le fidèle compagnon de Jon, désormais détenteur d’une épée en acier valyrien, si précieuse contre les Marcheurs Blancs, va sans doute revenir épauler Jon Stark. Et quid de sa sœur, la futée Sansa qui ancienne victime de scénaristes cruels, prendra sa revanche? Plus énigmatique, le sort réservé à la petite sœur Arya.

Ambition qualitative intacte

Fait rare dans une industrie portée sur le mercantilisme, HBO annonce aussi que portée par une ambition qualitative intacte, cette édition comptera moins d’épisodes. Pas question de délayer. Par contre, une huitième et ultime saison est prévue pour 2018. Ou 2019. Au-delà, l’incertitude demeure. Comme lors de la précédente saison, George R. R. Martin, auteur de Game of Thrones n’a toujours pas publié les livres ultimes. Attelé à l’épopée des royaumes depuis1996, il n’a révélé que des titres, The Winds of Winter et A Dream of Spring. En la matière, les trois premiers énoncés de la saison 7 sont désormais connus. Le premier, 61e à ce jour, Dragonstone, montre le camp du Nord organisant sa défense. Cersei (Lena Headeay) tente de conjurer le sort, tandis que Daenerys fourbit ses armes. Les dragons veulent aider leur reine à rentrer chez elle, à Dragonstone.

Le deuxième, Stormborn, voit Daenerys recevoir un visiteur inattendu avant son départ. Son allié, Tyron le nain stratège, phosphore sur l’invasion. Alors que Jon se propose de rejoindre le Nord, une révolte surgit dans son camp. The Queen’s Justice enfin, verra Daenerys tenir audience, Cersei renvoie un cadeau. Cette dernière proposition a excité les spéculations sur l’identité même de ce présent. Car les combattants du royaume ne se sont jamais faits de cadeau.

