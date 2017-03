«La RTS m’a portée loin et je lui en suis reconnaissante»

Le public romand n’a pas oublié Maïtena Biraben. L’animatrice franco-suisse de 49 ans avait marqué le petit écran dans les années 1990 avec, notamment, Ça colle et c’est piquant. Vingt-deux ans plus tard, et une carrière parisienne bien établie, elle revient à ses premières amours avec une série de dix interviews de personnalités d’une durée de 42 minutes qui seront diffusées pendant l’été sur RTS Un. Ce programme est l’une des nouveautés 2017 de la chaîne présentée hier. Récemment virée par Canal+ où elle animait Le Grand journal, l’animatrice, à fleur de peau, ne veut regarder que vers l’avenir.

Etes-vous émue de revenir travailler à la RTS?

Effectivement. Pour moi c’est un endroit précieux qui m’a formé. Les gens qui ont travaillé dans cette maison m’ont appris une certaine manière d’envisager ce métier. J’ai grandi avec la culture de cette entreprise. Elle m’a porté loin et je lui en suis reconnaissante.

Vous qualifiez votre nouvelle émission d’ambitieuse. Dans quel sens?

D’un point de vue technique, car le studio d’enregistrement sera unique au monde. L’idée est qu’on puisse se promener dans des images. J’espère qu’on va y arriver. Comme ce système n’a jamais été mis en place, ça prend du temps.

Comment va se présenter ce nouveau programme?

Ce sera une interview d’une personnalité emblématique de son époque, qui parlera d’elle mais aussi de nous tous. Nous n’avons encore pas de noms à vous donner ni de titre d’émission, mais nous ne sommes qu’au début mars!

Après ces derniers mois professionnellement compliqués, comment allez-vous?

Je vais bien, très bien. J’ai rarement été aussi en forme de toute ma vie. C’est la première fois en 28 ans que je ne fais pas de rentrée et c’est très agréable.

Comment s’est vraiment passé votre départ de Canal+?

J’ai été licenciée pour faute grave donc on ne peut pas dire que je suis partie en bons termes. J’ai intenté une démarche auprès des prud’hommes.

Que pensez-vous de l’arrêt du Grand Journal?

Je ne veux plus parler de Canal+. C’était hier. Aujourd’hui, c’est la RTS.

Dans vos projets futurs, avez-vous envie de collaborer davantage avec la RTS?

Faire de la télé pour faire de la télé, non merci. Place aux jeunes. Ce métier est génial. Là, l'occasion a fait le larron. Philippa de Roten (cheffe du département Société et culture) a su me convaincre. Après on verra. Quand on a la chance de faire un métier qui est une passion, il faut que ça le reste. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça sera quelque chose qui me plaît.