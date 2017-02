La chaîne d'info israélienne i24 News arrive aux USA

La chaîne d'information continue israélienne i24 News, propriété du holding de Patrick Drahi, Altice, va lancer lundi une déclinaison américaine, dont une partie des programmes sera enregistrée aux Etats-Unis.

La chaîne i24 News existe déjà en trois langues: anglais, français et arabe. A compter de lundi, le canal en anglais va devenir une chaîne américaine, a expliqué à l'AFP Frank Melloul, directeur général de i24. C'est une étape importante pour la chaîne, lancée en 2013 et dont le siège est à Tel-Aviv, qui part à l'assaut d'un marché jalousement gardé par trois grands acteurs, Fox News, CNN et MSNBC.

Le dernier à avoir tenté l'aventure avec ambition, Al-Jazeera, a plié bagage fin avril 2016 après trois années de présence, faute d'avoir trouvé son public malgré un ton résolument décalé.

50 salariés recrutés à New York et Washington

Forte d'une équipe de 250 journalistes, i24 News a recruté quelque 50 personnes supplémentaires pour occuper ses nouveaux bureaux de New York (situé à Times Square) et Washington. Parmi eux, plusieurs viennent de chaînes américaines reconnues, comme Dan Raviv (CBS) ou David Shuster (ancien d'Al-Jazeera America et MSNBC).

A partir de lundi, la chaîne émettra 20 heures par jour depuis Tel Aviv, et de 18H00 à 22H00 heure de New York (23H00 à 03H00 GMT) depuis les Etats-Unis. La nouvelle version américaine d'i24 News est déjà assurée d'être diffusée sur les services câblés Optimum et Suddenlink, tous deux propriétés du groupe Altice, dont Patrick Drahi est actionnaire majoritaire.

Au total, cela représente 4,5 millions de foyers environ, a indiqué Frank Melloul. «Nous sommes déjà en discussions avec d'autres câblo-opérateurs pour étendre notre couverture», a assuré le dirigeant.

Un point de vue «pro-israélien» ?

La chaîne entend proposer une couverture de l'actualité combinant les points de vue du Moyen-Orient, mais aussi d'Europe et des Etats-Unis. Même si Al-Jazeera a aussi tenté ce pari, Frank Melloul estime que les deux chaînes n'ont «pas le même ADN. Nous ne sommes pas une chaîne du Moyen-Orient ou la version américaine d'une chaîne du Moyen-Orient. Nous sommes une chaîne d'information mondiale».

La grille d'i24 News sera composée de neuf émissions «prime time» quotidiennes, a expliqué Frank Melloul, avec «beaucoup de débats, beaucoup d'interviews, de nombreux invités». Le dirigeant réfute la terme «pro-israélien» associé à i24 News par plusieurs médias. «Tous les points de vue seront représentés», assure Frank Melloul. Sur i24 News, «on invite des représentants israéliens mais aussi palestiniens», poursuit-il.

Outre l'information chaude, les débats et les invités, i24 News entend consacrer une partie de sa grille à des programmes plus longs, principalement des documentaires. Une case documentaire suivra les quatre heures de direct depuis les Etats-Unis, a annoncé Frank Melloul. (AFP/nxp)