La série culte «Roseanne» de retour en 2018

La chaîne ABC a commandé huit nouveaux épisodes de la série américaine culte «Roseanne», diffusée initialement entre 1988 et 1997, qui inclueront les principaux acteurs de l'époque.

Ces épisodes seront diffusés en 2018, a annoncé mardi ABC à l'occasion de la présentation aux annonceurs de sa grille de programmes 2017-2018.

La série «Roseanne» est considérée, aux Etats-Unis, comme l'une des plus marquantes des années 1980 et 1990. Elle avait fait le choix de dépeindre une famille peinant à joindre les deux bouts, illustration d'une Amérique rarement montrée à la télévision.

Devant le «Cosby Show»

Lors de sa deuxième saison, la série fut même en tête des audiences devant le «Cosby Show», qui paraissait indéboulonnable. Au milieu des années 1990, elle a perdu en popularité avant de disparaître en 1997, au terme de 221 épisodes.

L'actrice Roseanne Barr, qui a interprété l'héroïne Roseanne Conner et sera de retour dans ces nouveaux épisodes, a également été scénariste de tous les épisodes de la série.

«Les joies et les difficultés des Conner sont aussi actuelles et drôles aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque et personne ne peut évoquer notre Amérique moderne comme Roseanne», a déclaré la présidente d'ABC Entertainment, Channing Dungey, citée dans le communiqué. (afp/nxp)