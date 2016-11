Le «Top 50» fait son retour sur scène

«Salut les petits clous!» Le Top 50, c’était lui. De 1984 à 1991, Marc Toesca a régné sans partage sur la variété audiovisuelle en présentant chaque jour sur Canal+ une émission culte qui reflétait les tendances des ventes de 45 tours en France. Les années ont passé, mais le visage de l’animateur a peu changé, à peine quelques cheveux gris en plus. Aujourd’hui, le voici de retour. Pour présenter quoi? Le Top 50, bien sûr. Mais cette fois sur scène. Sous la forme d’un spectacle où Marc Toesca dévoile différents tableaux, avec certaines vedettes de l’époque comme Sabine Paturel (Les bêtises), Caroline Loeb (C’est la ouate), Partenaire Particulier («… cherche partenaire particulière», souvenez-vous), Pow Wow, Native, Vivien Savage, Zouk Machine et quelques autres.

«C’est sur la base du spectacle, c’est-à-dire du projet abouti, que j’ai accepté d’y participer», nous déclare l’ex-présentateur autour d’un verre dans un grand hôtel genevois, où il s’est arrêté pour faire la promo du show qui débarque à Genève le 29 novembre. «Cette soirée, ce n’est pas seulement une succession d’artistes. Il y a des archives, des numéros spéciaux, six tableaux différents et des surprises. Chaque tableau raconte une histoire et, à la fin, on a l’artiste qui illustre ce récit.»

Sur le bord d’un comptoir

C’est sans nostalgie mais avec de la malice dans les yeux et un constant sourire aux lèvres que Marc Toesca évoque les années dorées du Top 50. «C’était une époque de liberté absolue. On avait créé une chaîne, Canal+, et tout était possible. On nous disait de faire ce qu’on voulait. Bien sûr, il y avait des similitudes avec les années 60. On lançait des artistes expressément pour les jeunes. Aujourd’hui, je n’ai pas de nostalgie mais juste de la tendresse lorsque j’en parle.»

L’émission, image des goûts du public, ne reflétait en revanche pas forcément ceux de Marc Toesca. «Pourtant, j’aimais la plupart des titres. Mais j’étais surtout fan d’Elvis Costello et de Randy Newman, avec qui j’ai pu faire l’ultime émission, chez lui à Los Angeles. Sinon, je pense qu’on se rendait compte de ce que j’appréciais un peu moins dans le Top. Lorsque Licence IV a tenu treize semaines en tête avec Viens boire un p’tit coup à la maison, j’avais quand même un sourire en coin. Mais je les avais reçus et on s’était amusés comme des fous. Ils avaient écrit ce tube sur le bord d’un comptoir. Alors oui, bien sûr, il y a des chansons que j’aimais moins. On ne peut pas tout aimer. Mais vous savez, je me suis surpris à adorer des trucs très variété. Il y a des titres qui mettent de bonne humeur le matin.»

De cette émission culte, il n’existe pourtant presque plus aucune archive aujourd’hui. «En France, c’est l’INA (ndlr: Institut national de l’audiovisuel) qui, normalement, stocke et archive tout. Mais uniquement pour le service public. Canal+ était une chaîne privée et cryptée, donc l’INA n’a rien repiqué. Et de mon côté, je n’ai rien conservé. Aujourd’hui, je regarde plutôt des séries et le biathlon, que j’aimerais bien un jour commenter.»

Les caprices de Milli Vanilli

Mais si les bandes sont perdues, la mémoire subsiste. Parmi les plus mauvais souvenirs de Marc Toesca, il y a la venue de Milli Vanilli, duo d’origine allemande qui collectionna les tubes dans les années 80. «C’était des divas. Ils avaient amené trois valises de costumes pour faire une interview de trois minutes. Et puis, comme on l’a su après, ils ne chantaient pas sur leurs disques. Comme la plupart de ces groupes italo-disco de l’époque. C’était juste des mannequins qui chantaient en play-back. Sinon, avec la plupart des interprètes français, il y avait un côté bon enfant formidable. Je me souviens des premières télés avec Patrick Bruel, Pascal Obispo, Florent Pagny, Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman ou Marc Lavoine. Bien sûr, il y a toute une génération d’avant qui a été un peu écartée du Top 50. Les publics avaient changé.»

Aujourd’hui, Marc Toesca n’a pas vraiment gardé contact avec tous ces artistes. «Le show-biz ne m’a jamais tenté. D’ailleurs, je me suis installé dans le Sud, loin de Paris.» Depuis deux ans, il présente le Top des Tubes sur France Bleu, rendez-vous en partie dédié au Top 50. «Je suis un enfant de la radio. C’est à travers elle qu’on a pu découvrir les premières chansons. J’ai aussi participé à l’édition d’un guide du tube, qui remonte assez loin dans le temps, jusqu’en 1950. Mais en 2016, je pense qu’une émission comme le Top 50 n’est plus pensable. Comment peut-on classer les ventes de disques? Tout est tellement éclaté avec le streaming et les sites comme Deezer ou DailyMotion. Dans les années 80, on les entendait à la radio. Et lorsqu’on les aimait, on les achetait.»

