Les chaînes TV forcées de se réinventer sur YouTube

En moyenne, selon le site Live Stats, 125 000 vidéos sont visionnées chaque seconde dans le monde sur YouTube, une plate-forme dépendant de Google. Un succès incontestable, source de tout un business qui attire les grandes chaînes privées de télévision européennes.

Après avoir lutté désespérément contre les plates-formes numériques, conscientes qu’elles étaient en train de capter la nouvelle génération à leur détriment, les chaînes classiques ont décidé de changer leur approche ces dernières années. «Les télévisions préféreraient que YouTube n’existe pas, explique un spécialiste du monde digital dans Libération. Mais elles n’ont plus le choix et doivent vivre avec. Nous ne sommes plus dans l’étape «peur du grand méchant» mais dans celle où la question est: que va-t-on mettre sur YouTube?»

Naissance d’une alliance

Au milieu du mois de janvier, les groupes TF1, ProsiebenSat1 (Allemagne) et Mediaset (Italie) ont dévoilé les détails d’un début d’alliance dans le domaine des «multi-channel networks» (MCN), ces plates-formes qui aident les Youtubeurs à gérer et monétiser leurs contenus.

A l’instar du groupe de Silvio Berlusconi, TF1 a ainsi investi 20 millions d’euros (21 millions de francs) pour entrer dans le capital de Studio 71, le MCN du groupe allemand qui comptabilise un total de six milliards de vidéos vues par mois. En parallèle, ProsiebenSat1 a acquis des parts dans celui du groupe français, baptisé Finder Studios.

L’enjeu publicitaire

Comme sur les chaînes classiques, la course à l’audience est en marche sur Internet. L’objectif: les revenus publicitaires. Alors que la ménagère reste la cible de choix des annonceurs à la télévision, ces derniers ciblent les «millenials» sur YouTube, ces jeunes nés dans les années 1980 à 2000 et parfois appelée «génération Y». «De nombreuses grandes marques y investissent de plus en plus de leurs budgets (ndlr: publicitaires), confirmait l’été dernier Sundar Pichai, patron de Google Inc.

Les derniers résultats présentés par Alphabet, la maison mère de Google, l’ont également prouvé. Rien que pour le quatrième trimestre, les recettes publicitaires ont crû de 17%, à 22,4 milliards de dollars, dont une grande partie est à attribuer à YouTube, selon le géant américain. Des performances qui suscitent d’ailleurs la convoitise des autres géants de la Silicon Valley. Mercredi dernier, le Wall Street Journal

dévoilait ainsi les velléités télévisuelles de Facebook.

Pour le moment, les grands groupes de médias européens peinent toutefois à rentabiliser leur modèle d’affaires.

Le MCN Studio71, par exemple, reste déficitaire et vient d’ailleurs de repousser son équilibre financier à l’année prochaine. La poule peine encore à pondre des œufs d’or.

(24 heures)