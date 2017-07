Quand le fantastique dicte sa loi

En remuant le bout de son nez, Samantha ressuscitait des ancêtres, faisait bouger des maisons ou transformait des hommes en animaux. En cherchant à imiter l’héroïne de Ma sorcière bien aimée, les enfants des sixties s’en tiraient tout au plus par quelques contorsions ou grimaces.

Quelques décennies plus tard, un peu avant 2006, une série de nombres allait être parmi les plus misés de l’année. Il s’agissait de la série 4, 8, 15, 16, 23 et 42. Je me souviens même qu’à la Tribune, au cœur de l’été, nous avions été plusieurs à avoir joué à l’Euro Millions avec ces nombres. Mais d’où sortaient-ils? De Lost, pardi, la série fantastique la plus addictive de tous les temps, chef-d’œuvre créé par un J. J. Abrams qui n’est pas encore parvenu à faire mieux. Six saisons qui nous hissèrent sur le toit du monde, de 2004 à 2010, en multipliant les mystères, dont, justement, celui des chiffres de Hurley, que certains n’ont d’ailleurs toujours pas compris.

L’intrusion du fantastique ou du surnaturel dans la réalité demeure sans doute l’un des thèmes les plus récurrents de l’histoire des séries télévisées. On en trouve des exemples par centaines, certains géniaux, d’autres catastrophiques. Dans Les mystères de l’Ouest, série pionnière américaine, le contexte est d’abord celui d’un western. Mais la science-fiction y apparaissait souvent, toutefois sans exagération. De tels exemples de mélange des genres restent très rares dans les séries, la frilosité des producteurs corsetant trop souvent l’imagination de scénaristes qui, du coup, n’osent guère se lâcher.

Le mystère «Twin Peaks»

Le fantastique est en revanche un terreau idéal pour les auteurs désireux de créer un univers et de le contrôler dans ses moindres détails. David Lynch, avec Twin Peaks (1990-1991), a sans doute pu jouir d’une liberté paradoxalement aussi forte que celle qu’il a pu avoir dans ses différents longs-métrages.

Comme toutes les grandes séries fantastiques, Twin Peaks est impossible à résumer mais débute sur un mode policier tout ce qu’il y a de plus classique. Le titre désigne ainsi une ville imaginaire dans laquelle le cadavre d’une jeune étudiante, Laura Palmer, sert de fil rouge à une intrigue aussi mystérieuse que complexe. L’agent Dale Cooper (Kyle McLachlan pour ne pas le nommer) mène l’enquête pour le FBI, découvrant dans chaque épisode de nouveaux secrets et étrangetés.

Le mystère de la mort de Laura Palmer est résolu dans la saison 2, pendant qu’un long-métrage, réalisé en 1992 par Lynch (Twin Peaks: Fire Walk with Me), raconte les sept derniers jours de la jeune femme. Les choses auraient dû (pu) en rester là si Lynch n’avait pas décidé de revenir dans les allées de Twin Peaks pour une troisième saison (en cours de diffusion) qui surgit donc plus de trente ans après la première. De nouveaux assassinats ont eu lieu et Cooper mène à nouveau l’enquête. Dans la même logique, la série Le prisonnier (1967), avec l’immortel Patrick McGoohan, fonctionnait elle aussi en autarcie dans un univers surréaliste.

Horreur ou heroic fantasy

L’avantage du fantastique, c’est qu’il est inépuisable. Et se décline aussi bien comme une collection – La quatrième dimension, Au-delà du réel, X-Files: aux frontières du réel, Supernatural – que sous l’angle du sous-genre. La science-fiction (Cosmos 1999, Les envahisseurs, Star Trek, Stargate), l’heroic fantasy (Game of Thrones), les superhéros (Smallville, Heroes), l’horreur (The Walking Dead), le vampirisme (Buffy contre les vampires, True Blood, Vampire Diaries), l’anticipation (Under the Dome, Jericho) forment autant de domaines sur lesquels il y aurait matière à disserter à l’envi. Et puis il y a les inclassables. Ces séries sont souvent trop courtes et plutôt mal-aimées.

Citons Kyle XY, l’étonnante Les 4400 (lire ci-dessous) ou encore la bizarre La caravane de l’étrange (de 2003 à 2005), qui n’a duré que deux saisons. Elle se déroule dans le monde fermé des fêtes foraines ambulantes dans les années 30. Un jeune guérisseur recueilli par la troupe est au centre d’une intrigue où se mêlent religion et prophéties. Comme souvent, ces innombrables séries auxquelles le petit écran n’a pas laissé sa chance sont disponibles en DVD. C’est ainsi qu’elles revivent aujourd’hui.

(24 heures)