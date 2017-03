A chaque spectateur son propre spectacle

Quel lien particulier se noue-t-il entre une salle et un plateau? Qu’est-ce qui pousse le public à venir s’oublier dans une proposition artistique faite d’artifices et de jeu? Et, sans son audience, un spectacle peut-il exister?

Dès ce soir à Yverdon, la Cie Un air de rien esquisse des pistes de réponse. Et propose, avec sa nouvelle création Au théâtre ce soir, une série d’expérimentations ludiques en forme d’exercices de style pour tenter de cerner le désir et le fonctionnement du spectateur. Car les férus de spectacles le savent bien, dans un théâtre, chaque représentation s’accompagne de son lot de magie ou de péripéties, d’instants où les frontières entre le réel et la fiction se troublent.

Novembre 2016, à l’Arsenic. Dire la vie – une création signée Alexandre Doublet et tissée autour de récits intimistes d’auteurs – a marqué les esprits. A chaque représentation, une ou deux personnes ont été évacuées. Malaise physique. Evanouissement. Interruption momentanée. Tous les soirs, les mêmes mots provoquaient l’incident: ceux de la romancière française Annie Ernaux racontant un avortement enduré en 1963, en toute clandestinité. Le ton est sobre, les descriptions froides. La puissance du moment porté par la comédienne Anne Sée a «suffi», pourtant, à submerger certains. Des filles. Des garçons, surtout.

Malaise dans la salle Des histoires comme celles-là, le milieu en regorge. Un autre exemple. Vidy, fin janvier. Une vingtaine de danseurs amateurs mouillent leur maillot dans Gala, de Jérôme Bel. Jeunes, vieux, handicapés, maigres, gros exhibent leurs pas hésitants. Dans la salle, un léger malaise. Les sourires sont gênés. Rire de l’imperfection des corps et des mouvements ne signifie-t-il pas moquer les néophytes? La générosité des artistes en herbe finit par dérider. Et le public de passer, dès lors, septante minutes en totale osmose avec les courageux qui arpentent la scène. On tape dans les mains, on chante, on siffle. Cet élan porte les participants. Standing ovation. Une fois l’hymne à la liberté terminé, les sourires sont béats. Et les spectateurs traînent dans leurs fauteuils avec l’envie de faire durer la rencontre.

«Les phénomènes, positifs ou négatifs, qui se nouent entre un spectacle et son public sont passionnants. Ils touchent à la conscience et à quelque chose de presque philosophique ou métaphysique, observe la metteuse en scène et comédienne Sandra Gaudin. A l’époque de la tragédie grecque, on dit que ce qui se passait sur scène pouvait avoir des conséquences incroyables sur l’assistance: des femmes avortaient, des enfants mouraient. Depuis, nous ne sommes plus dupes du pouvoir d’illusion de la représentation théâtrale. Mais aujourd’hui encore, quand le rire submerge par exemple une salle, ce sont des choses de cet ordre-là qui se réalisent et provoquent une véritable communion entre artistes et spectateurs.»

Réflexions sur les enjeux Catharsis, échange d’énergie, processus d’identification, conscientisation de l’observateur… Depuis longtemps et après Aristote, les théoriciens n’ont eu de cesse de poursuivre les réflexions sur ces enjeux. Qui ont accompagné ou guidé, d’ailleurs, l’évolution des genres et la fonction du quatrième art dans la société. Du théâtre dionysiaque – qui avait pour mission de libérer le peuple de ses passions par l’exemple (la mimesis et la catharsis) – aux formes les plus contemporaines des arts vivants, qui réclament une participation active du spectateur pour que la construction, voire la compréhension de l’œuvre se réalisent.

Au Théâtre Benno Besson, durant plus d’une heure, Sandra Gaudin et sa complice Hélène Cattin s’amuseront à percer ces mystères. Avec sérieux mais sur un mode drolatique, voire pédagogique, bien souvent. Avec le vertige de confronter styles et époques, aussi. Sur scène, les deux comédiennes traverseront les différents genres, de la tragédie au théâtre post-dramatique en passant par le vaudeville ou le théâtre nordique. Expériences scientifiques et échanges avec le public interrompront les saynètes.

«A l’heure où les différentes chapelles théâtrales se jaugent parfois avec sévérité, relève Sandra Gaudin, il s’agit pour nous de cerner où nous nous situons, aujourd’hui, dans l’évolution des arts scéniques et à quel moment il y a adhésion ou non à la réalité théâtrale proposée.»

La science à la rescousse Si les deux actrices puisent dans leur art pour activer les simulacres de la représentation, elles convoqueront également les neurosciences pour comprendre où se jouent les émotions. «Différentes études récentes ont cherché à mesurer l’empathie du spectateur en observant les zones du cerveau activées ou le rythme cardiaque, explique Sandra Gaudin. Le metteur en scène Jean-François Sivadier dit qu’un spectacle marque son public «quand il a l’impression d’avoir une place sur le plateau, que le spectacle ne peut pas se passer de lui et de son imagination». Ce processus ne dépend-il que des artistes? Le scientifique Yannick Bressan montre, pour sa part, qu’il découle en grande partie du principe d’adhésion, soit la bonne volonté de croire, de se rendre disponible et de ne pas juger.» La réalité de chacun se construirait, ainsi, en fonction de son regard et de ses croyances. A chaque spectateur, son spectacle. «Au théâtre, ose Sandra Gaudin, cela confère une sacrée responsabilité mais aussi une sacrée liberté.» A vérifier dès ce soir à Yverdon.

Note: «Au théâtre ce soir», Cie Un air de rien, Yverdon, Théâtre Benno Besson Du me 1er au sa 4 mars (20 h), Rés.: 024 423 65 84 . (24 heures)