Beausobre imagine une saison tissée de plus de soixante spectacles ou concerts

Pour sa 31e saison, Beausobre reconduit la formule qui fait son succès depuis trois décennies: «dérouler le tapis rouge aux artistes de renom aussi bien qu’aux révélations prometteuses», comme le résume la directrice, Roxane Aybek. Parmi la foison de spectacles qui composent la programmation du théâtre morgien – plus de soixante rendez-vous annoncés –, il y en a pour tous les goûts.

Côté musique, avec la venue attendue de Ben l’Oncle Soul, Stephan Eicher ou Claudio Capeo. Côté danse, avec le célèbre Ballet Preljocaj, la Cie Rêvolution – qui plonge les Forains de Roland Petit dans l’univers du hip-hop – ou encore la Cie Bianca Li, qui a quitté l’univers des robots pour celui de la musique électronique. Intéressez-vous à la compagnie burkinabé Salia Sanou et son spectacle Du désir d’horizons, autour du déracinement. Les fans d’humour auront le choix entre le gala d’hommage à François Silvant, Michaël Gregorio, Claudia Tagbo, Ary Abittan, Michèle Laroque en couple avec Muriel Robin, Bergamote, Lambiel et Donnet-Monay, Palmade ou le nouveau spectacle sur le fric signé Kucholl et Veillon.

Hormis plusieurs soirées dédiées au cirque ainsi que des après-midis jeune public, le théâtre se taille la part du lion avec des grands succès parisiens. Quelques titres en vrac: L’Être ou pas (avec F. Huster), L’heureux élu (B. Solo, Y. Le Bolloc’h), Croque Monsieur (F. Ardant), A droite à gauche (F. Huster, R. Laspalès), Darius (C. Célarié) ou l’incontournable Edmond. Les plus curieux tenteront Adieu Monsieur Haffmann, sur l’Occupation, ou Venise n’est pas en Italie, sur fond de premiers émois.

Coups de cœur «Richard III - Loyaulté me lie»: Un guignol devenu fou! Ne ratez pas le tour de piste forain – peuplé de pantins qui apparaissent dans un incroyable décor à trappes – offert par Lambert-Wild et Malaguerra au rejeton difforme de Shakespeare. (14 nov)

Ballet Preljocaj: Dans Playlist #1, les danseurs du ballet français interprètent un florilège de chorégraphies contemporaines créées entre 1994 et 2015 par Angelin Preljocaj. Un voyage dans le temps, tout en élans, suspensions et portés. (21 nov)

Une rencontre Yves Montand «Peu importe, finalement, que ce soit l’histoire d’une légende du music-hall, observe Roxane Aybek. Le spectacle Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand brille par l’originalité avec laquelle il raconte une vie.» Entre petite et grande histoire; avec poésie et humour et, bien entendu, un chapelet de chansons qui restent dans la tête. (27 mars)

Infos pratiques Billetterie: Les abonnements de saison et billets individuels (de 18 fr. à 78 fr. selon le spectacle, la catégorie et la réduction) sont déjà en vente. Plusieurs formules de fidélisation permettent d’obtenir de 10% à 25% de réduction ou de puiser dans l’offre danse, jeune public ou découverte. Nombreux avantages pour les moins de 30 ans. Adresse: du théâtre Av. de Vertou 2, 1110 Morges Réservations: 021 804 97 16 ou www.beausobre.ch (24 heures)