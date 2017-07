Chillon accueille Stravinsky, Ramuz et leur soldat

L’histoire du soldat se passe entre Denges et Denezy, sur les pas d’un militaire en permission. Dès jeudi, le célèbre mimodrame «lu, joué et dansé» qui a marqué l’histoire vaudoise autant que la musique du XXe siècle aura, quatre soirs durant, le château de Chillon pour décor. A quelques mois du centenaire de cet «opéra de poche» – dont la genèse a occupé dès le printemps 1918 le compositeur Igor Stravinsky, l’écrivain Charles Ferdinand Ramuz, mais aussi le chef Ernest Ansermet ou le peintre René Auberjonois, jusqu’à la création mondiale au Théâtre Municipal de Lausanne le 28 septembre –, l’association Maecenas a imaginé un spectacle en plein air. Avec artistes du cru sur scène et projections féeriques sur les murs de la forteresse.

«On rêvait de sortir L’histoire du soldat de la fosse d’orchestre. Chillon est un cadre magnifique et l’endroit idéal pour fêter cette partition qui honore notre canton dans le monde entier», se réjouit Daniel Zumbrunnen, enseignant de profession et administrateur au sein de l’association qu’il conduit avec son frère, le chef d’orchestre Didier Zumbrunnen, afin de promouvoir la musique de cuivres. Encore fallait-il obtenir les autorisations. «Monter un spectacle complet avec un décor original dans l’environnement très protégé du château est exceptionnel.» Partager la vie de la directrice de l’ancienne résidence d’été des comtes de Savoie a joué en faveur du meneur de projet. Ensuite, c’est l’imagination des artistes engagés qui a fait le reste. «Un tel monument historique interdit de planter le moindre clou, rappelle le metteur en scène Benjamin Knobil. J’ai donc cherché à exploiter au maximum l’architecture existante des lieux, avec des scènes qui se joueront en hauteur, à travers une fenêtre, par exemple. Les projections imaginées par Nicolas Wintsch permettront, quant à elles, de créer une vraie scénographie qui devrait transporter le public au cœur de cette histoire faustienne, sans trahir l’esprit de tréteaux voulu par Ramuz et Stravinsky mais en ramenant l’histoire à aujourd’hui. Pour le reste, faisons confiance au château.» Et aux artistes.

Une langue unique

Jeudi soir, cette Histoire du soldat version 2017 allumera ses feux sur un septuor dirigé par Didier Zumbrunnen et, côté comédiens, sur Thierry Jorand (le diable), Quentin Leutenegger (le soldat), Rosanne Briens (la princesse) ainsi que, dans le rôle principal du lecteur, Michel Voïta. «Il fallait un acteur qui puisse entrer dans la légende du texte ramuzien, observe Daniel Zumbrunnen. Avec Michel Voïta, nous avons non seulement l’un des plus grands comédiens d’aujourd’hui mais, surtout, un enfant du coin.» Pour la première fois, le Veveysan se confronte au verbe particulier de l’auteur vaudois. Et réussit, au passage, à mettre du baume sur un vieux regret. «Quand j’avais une vingtaine d’années, j’avais un jour passé un casting pour jouer le soldat. Le metteur en scène ne m’avait pas choisi et, avec la fougue de la jeunesse, j’en avais été très vexé. L’erreur est enfin réparée, s’amuse-t-il. Plus sérieusement, je suis très touché d’être dans cette aventure car participer, une fois dans sa carrière, à ce monument culturel constitue quelque chose d’incontournable pour un comédien vaudois.» Michel Voïta sera le narrateur de cette farce délirante et joyeuse inspirée d’un conte russe. «Me plonger dans la langue de Ramuz est une vraie découverte», confie celui qui aime mettre son talent en danger et vient, justement, de se frotter à Proust et à Camus. «Ramuz malaxe du parler populaire, avec accents et erreurs syntaxiques, mais réussit, au final, à créer une langue très travaillée, savoureuse et unique. C’est un puits sans fond dans lequel l’acteur n’a pas d’autre choix que de s’abandonner. Tout se joue dans l’instant.» Un instant qui, à Chillon, durera de jeudi à dimanche soir. (24 heures)