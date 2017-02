Darius Peyamiras invoque Goethe et son «Faust»

«Tout le monde a entendu parler de Faust ou de Méphistophélès, d’un pacte qui les lierait, d’un homme qui aurait vendu son âme au diable, de la tragique histoire de Marguerite. Mais qui peut raconter l’histoire en entier? C’est le propre du mythe que de parler à tous, mais de manière souterraine et fragmentaire, presque intime tout en éclairant une part universelle de l’être humain.»

Mercredi à Vevey, Darius Peyamiras (62 ans) dévoile son Faust. Un spectacle qui racontera le célèbre mythe – dans sa première version nouvellement traduite par Hélène Mauler et René Zahnd – autant que la recherche de connaissance et de bonheur menée par Goethe. Une proposition scénique que le Lausannois prépare depuis de nombreuses semaines avec, côté technique, le scénographe Gilles Lambert, le concepteur lumières Laurent Junod et le compositeur Alexis Gfeller. Et, sur le plateau, Michel Demierre, Magali Heu, Shin Iglesias, Ariane Moret ou encore Vincent Ozanon.

On avait quitté Darius Peyamiras il y a bientôt trois ans lorsque, accompagné de son acteur fétiche Jean-Quentin Châtelain, il amenait Bourlinguer, solo tiré de Blaise Cendrars, de Vidy à Paris. Le revoilà à l’affiche des théâtres vaudois avec un projet ambitieux: convoquer l’une des plus importantes fables de la culture occidentale pour décrire les préoccupations et les réalités d’aujourd’hui. «Mettre en scène le Faust de Goethe, c’est convoquer les forces du théâtre et celles de l’imagination pour évoquer le destin d’un homme parmi les hommes – Est-ce Goethe? Est-ce Faust? Est-ce vous ou moi? – qui pose des questions sur la nature, sur son existence, des questions d’ordre métaphysique mais qui est aussi traversé par le désir physique de la jouissance du monde, des êtres, des choses.» Bref, l’histoire d’un homme désireux de dépasser son propre destin pour toucher à l’universel. Comme le faisait, dans un autre genre et à une autre époque, Fritz Zorn avec Mars, dont l’adaptation avait valu à Darius Peyamiras une entrée fracassante dans le paysage théâtral romand, il y a plus de vingt ans.

«Comme le personnage de Mars , Faust est une figure qui me fascine. En tant qu’artiste, je me sens proche de la quête menée par Goethe qui – il le fait, d’ailleurs, dire à son personnage – se donne pour mission de découvrir «au plus secret, ce qui fait tenir le monde», d’en regarder «la force agissante et la semence». Pour empoigner cette question, l’auteur empruntera des chemins scientifiques, poétiques, métaphysiques. C’est dans ces mêmes terreaux que je puise ma motivation artistique.» Avec l’envie, cette fois-ci, de mettre en écho la place qu’a le religieux aujourd’hui, les relations hommes-femmes, l’émancipation morale et intellectuelle de l’individu, son lien à la nature et aux technologies. Et le metteur en scène – qui partage son temps avec son emploi de professeur de sciences – d’ajouter: «Je n’essaie pas ici de persuader quiconque que ce texte est notre contemporain, car en réalité il ne l’est pas. Il ne parle pas de terrorisme ni de corruption, de blanchiment d’argent et encore moins de réfugiés, mais il parle de notre époque. C’est un grand mélange traversé par toutes sortes de thématiques qui font raisonner passé et présent. Goethe était véritablement un visionnaire car il a traité d’enjeux que nous n’avons toujours pas résolus.» (24 heures)