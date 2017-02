Denis Maillefer et Natacha Koutchoumov dirigeront la Comédie de Genève

L'information est tombée ce matin. L’actrice genevoise Natacha Koutchoumov et le metteur en scène vaudois Denis Maillefer ont été choisis pour diriger, en tandem, la Comédie de Genève. Une institution qui verra, d'ici 2020, ses surfaces agrandies du côté de la Gare des Eaux-Vives et son budget doubler pour se fixer à une quinzaine de millions de francs. Le duo - qui succédera dès le 1er juillet prochain à Hervé Loichemol - a damé le pion à la metteuse en scène belge Anne-Cécile Vandalem et à un administrateur de théâtre parisien influent.

Denis Maillefer et Natacha Koutchoumov ont déjà travaillé ensemble sur les planches. La comédienne s'est illustrée, entre autres, dans les films de Lionel Baier. Quant à lui, le metteur en scène vaudois est un vieux loup des scènes romandes, qu'il arpente depuis une trentaine d'années avec ses spectacles. Âgé de 51 ans, il a codirigé jusqu'à peu le Théâtre Les Halles, à Sierre, en duo avec le metteur en scène Alexandre Doublet. Récemment, sa candidature n'avait pas été retenue lors des nominations des nouvelles directions du côté de l'Arsenic, à Lausanne, et du TKM, à Renens. En accédant à la direction de la Nouvelle Comédie de Genève, il dirigera une institution qui ambitionne à concurrencer le Théâtre de Vidy, navire amiral des scènes romandes.

(Développement suit.)

(24 heures)