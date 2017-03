Dix-neuf capsules et un livre pour fêter 25 ans de théâtre

Grange25 = Art + UNIL. Le titre de l’événement est un peu abscons. Mais plutôt que s’effrayer de cette formule conceptuelle, mieux vaut se plonger dans le programme qui occupera, dès jeudi et pour trois soirées, la Grange de Dorigny.

Côté artistique, chaque soir, le générique réunit un quart de siècle dédié à la création sur le campus universitaire. Et survole, sur le mode de l’amitié et de l’inventivité, vingt-cinq ans de théâtre, ici et ailleurs: Simone Audemars, Cisco Aznar, Jo Boegli, Vincent Bonillo, Dominique Bourquin, Domenico Carli, Ludovic Chazaud, Sandra Gaudin, Fabrice Gorgerat, Benjamin Knobil, Sarah Marcuse mais aussi Yann Mercanton, Andrea Novicov, Marielle Pinsard, Jérôme Richer, Paola Pagani ou encore Matthias Urban. En binôme avec des scientifiques, ces artistes ont imaginé dix-neuf petites pièces pour faire raisonner l’art avec la recherche scientifique menée dans les différentes facultés de l’Université de Lausanne. Avec un thème pour nourrir leur inspiration: Liberté et gratuité. L’entrée affiche d’ailleurs un «prix libre».

«Les chercheurs nous ont amenés, nous créateurs, à aller sur des terrains inconnus, à sortir de notre zone artistique de confort», explique le metteur en scène Benjamin Knobil, créateur d’une capsule et cocoordinateur du spectacle dans son ensemble. Cet échange débouche sur des choses qui sont aussi bien poétiques que comiques, esthétiques que théâtrales.»

Dès jeudi, les créations originales (d’une longueur de dix minutes) constitueront l’ossature du spectacle anniversaire qui durera, au total, 75 minutes. Un joyeux foisonnement de propositions – théâtrales, filmées, performatives, etc. – qui investiront les quatre petites scènes montées sur le plateau de la Grange. Pour résumer le parcours de Prométhée en 600 secondes, pour parler d’objets connectés, pour questionner le théâtre mais aussi l’engagement politique, la métaphysique des fourmis, l’amour, la liberté au travail, etc. Au public de faire son choix ou de picorer.

«Marika Buffat et Dominique Hauser, les deux directrices du théâtre, ont imaginé cet anniversaire comme une grande foire dédiée au théâtre, poursuit Benjamin Knobil. Dans cette idée, le public pourra déambuler d’une scène à l’autre ou se fixer devant une proposition du début jusqu’à la fin. Mais tout voir sera impossible.»

Lausanne, Grange de Dorigny, Je 2 (19h30), ve 3 et sa 4 mars (19h). Rés.: 021 692 21 24. target="_blank">www.grangededorigny.ch (24 heures)